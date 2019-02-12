Кадровые назначения. Должности сегодня получили 13 человек. Отбор они прошли самый что ни на есть тщательный. Ведь во многом решения и инициативы этих людей напрямую влияют на качество жизни нас - белорусов. А потому, назначая на эти ответственные позиции новых, но опытных управленцев, Президент традиционно четко обрисовывает и приоритетные задачи, которые стоят перед ними. Вопрос №1 - экономика. Александр Лукашенко называет именно эту тему первоочередной в повестке чиновника любого уровня - от самого Президента до председателя сельского совета. Продолжить нужно и социальный вектор развития страны. Здесь должен сохраниться комплексный подход - вплоть до того, как озеленить город и сделать его более комфортным для белорусов. Приоритет - качеству нашей жизни.

Конечно, не обошел вниманием Глава государства и вопиющий случай в столбцовской школе, который произошел накануне. Наш Президент в этом вопросе категоричен - спросят по полной. И в первую очередь с министра образования и главы района. Через несколько дней к этому разговору еще вернутся, и Александр Лукашенко надеется увидеть конкретные результаты, что сделано в стране, чтобы впредь исключить такие инциденты.

Кадровые изменения коснулись и нашего дипкорпуса. Говорили о сотрудничестве по линии Польши и Испании. Изменения произошли в руководстве Управления делами Президента. Новый директор на Минском механическом заводе. Предыдущий, напомню, был замешан в крупном коррупционном скандале. А потому особое предупреждение нынешнему руководителю: никаких коррупционных проявлений. Дисциплина и ответственность - этими качествами должны руководствоваться новые управленцы, - отметил Глава государства. Подробности кадрового вторника - у Илоны Красутской.

Кадровый день у Президента никогда не обходится без региональных назначений.

Чуть ли не каждый день говорим о грядущих международных и политических событиях. Через них Беларусь будут рассматривать, как под микроскопом. Но в любом деле пока не решены локальные вопросы, сложно замахиваться на глобальные задачи - это как преодолеть марафон без подготовки. Поэтому закономерно такое повышенное внимание к делам внутри страны.

Одновременно в кабинете у Главы государства два "пула" новых управленцев. Помощники Президента – инспекторы в Брестской области и столице, а также председатели райисполкомов. По правую руку от Александра Лукашенко - Анатолий Маркевич. Уже экс-председателю Новогрудского райисполкома придется переехать из Гродненской области в Брестскую. Теперь там он помощник Президента. Но нельзя сказать, что для него это будет стресс-тест. Ранее жил в Бресте, там же получал высшее образование и, судя по первому докладу, хорошо владеет ситуацией в южном регионе.



Глава государства уже не раз анонсировал: в течение года побывает в разных областях страны, проверит работу местной власти, как решаются вопросы по развитию регионов. Очевидно, стоит ждать Президента в Бресте, город празднует тысячелетие. Без напоминаний ясно, какими должны быть западные ворота страны. И речь не только о внешнем лоске.





Виталий Прима - опытный дипломат, последние 7 лет жил сразу на 4 страны: возглавлял дипмиссию в Индии и по совместительству был послом в Шри-Ланке, Бангладеш и Непале. Отныне помощник Президента в Минске. Ему всего 43 года - очевидна ставка Президента на молодую команду.

Дипломатия - искусство ювелирное. Тактичность, умение находить выход из спорных ситуаций, да и вообще "держать лицо". А сама должность помощника Президента все-таки подразумевает принципиальность. Но Виталий Прима уверен: дипломатические качества ему только на руку.

Какой Глава государства хочет видеть столицу – все эти задачи были озвучены многократно. И при назначении нового мэра, и совсем недавно на большом совещании с активом Минска. Высокие требования диктуют и грядущие спортивные события. Никто не собирается снижать планку для регионов. Учитывая, что Анатолий Маркевич освободил кресло главы Новогрудского райисполкома, это место займет Сергей Федченко - бывший начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля. А вот Виктору Ребковцу не придется покидать Кличевский район. Прежде первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия, идет на повышение, возглавит Кличевский райисполком. Экономика, вопросы заработной платы, трудоустройства. Многие из этих и не только насущных задач придется решать в тесной связке с помощниками Президента.



Самое главное - предпринять все меры, чтобы подобные инциденты впредь не повторились.

Накануне вся страна следила за печальными событиями в Столбцах. Десятиклассник напал с ножом на свою учительницу и одноклассников. В результате 50-летняя женщина и 17-летний парень погибли. Еще двое пострадавших ребят оказались в реанимации. Трагедия не оставила равнодушным никого, пожалуй, каждый анализировал произошедшее. Самое главное - предпринять все меры, чтобы подобные инциденты впредь не повторились.



Принципиальное отношение Главы государства к фактам коррупции

Малоприятные новости в последнее время были связаны с Минским механическим заводом. В начале февраля в СМИ стали появляться публикации о задержании его гендиректора - руководителя холдинга "БелОМО". Вскоре генпрокурор Александр Конюк подтвердил - Вячеслав Бурский задержан и находится под стражей. Принципиальное отношение Главы государства к фактам коррупции известно. Подробности таких дел мы зачастую узнаем именно от Президента. Так было и на этот раз. Следом кадровое решение. Александр Лукашенко потребовал от нового руководителя уже к концу года добиться хороших результатов деятельности холдинга. Его возглавит Александр Мороз, до этого более 20 лет работал в должности первого заместителя гендиректора этого предприятия.





Основное направление холдинга - военная продукция. Предприятие "БелОМО" производит приборы наведения для танков, оптические прицелы для стрелкового оружия, тепловизоры. Основной покупатель - Россия. Из ключевых задач, кроме восстановления репутации предприятия, и диверсификация рынков.

Андрей Свиридов - экс-глава комитета экономики Гродненского исполкома - получил новую должность вверх по карьерной лестнице. Теперь он заместитель управделами Президента Беларуси. Часто принимая с докладами его главу, мы слышим многопрофильные отчеты и о финансовой деятельности структуры, работы ее подведомственных предприятий, фигурировали и результаты сотрудничества с африканским континентом и производства отечественного спортинвентаря. Закономерно с решением всех этих задач теперь придется помогать новому заму.



Обновления и в дипломатическом корпусе

Беларусь ищет союзников не только поблизости, но и в далеких странах, строим большую торговую дугу. Отсюда и соответствующие назначения Главы государства. Обновления сегодня в дипломатическом корпусе. Павел Пустовой прежде курировал в МИД несколько векторов: азиатский, африканский и латиноамериканский. Теперь посол в Испании и по совместительству постпред нашей страны при Всемирной туристкой организации. Его коллега Владимир Чушев ранее возглавлял управление международного сотрудничества и нацбезопасности секретариата верхней палаты парламента. Теперь посол нашей страны в Польше.

По итогам 2018 в белорусско-польских политических контактах отмечена положительная динамика, а также рост торговли - почти 2,5 миллиарда долларов. Минск и Варшава планируют вывести партнерские отношения на новый уровень. Именно с этой целью сейчас в Польше находится парламентская делегация нашей страны.

Взаимная торговля Беларуси и Испании преодолела отметку в 300 миллионов долларов. За последние годы экспорт в эту часть Пиренейского полуострова вырос на 60 %. В Испании начали продавать нашу мебель, другие товары деревообработки, традиционны поставки азотных удобрений. А испанская торговая сеть порадовала белорусов открытием своих магазинов одежды, вскоре на рынок планируют выйти и другие марки.

Президент сегодня также дал согласие на назначение Олега Швеца замминистра архитектуры и строительства. Ирины Осмолы - первым зампредседателя Госкомитета по стандартизации. Глава государства также расширил зону ответственности действующих послов.





Назначил Елену Купчину послом Беларуси в Словении, постоянным представителем нашей страны при ОБСЕ по совместительству, Александра Пономарева - послом в Хорватии по совместительству, Руслана Есина - послом Беларуси в Австралии и Новой Зеландии также по совместительству.

Дипломаты уже в ближайшее время разлетятся по миру. Региональщикам куда проще, но, понятно, только географически. Задачи по-прежнему для всех тяжеловесные. Вне зависимости от должности и статуса каждому из сегодняшних руководителей придется оправдать доверие, но и самое главное - показать результат.