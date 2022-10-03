Кадровый день у Президента Беларуси - в списке назначений 26 фамилий и к каждому кандидату серьезный подход

Созданиеновых предприятий, импортозамещение, уборочная, наполнение стабфондов и многие другие темы затронуты сегодня Президентом во время общения сназначенными на руководящие посты. Утро понедельника было посвящено кадровым решениям. В списке назначений и согласований26 фамилий.

Начали с местной вертикали власти.Барановичский, Жлобинский, Речицкий, Славгородскийи другие райисполкомы обновили руководство. 12 назначенцев получилиличное напутствие от Александра Лукашенко.

Президент сразу вступил в диалог почти с каждым с вопросами,готов ли к интенсивной работе и что происходит в районе?

Глава государстваособо акцентировал внимание, что от местной вертикали страна ждет конкретных действий. Пообещал Президент жестко спрашивать за реализацию инвестиционных проектов и особое внимание обратил на необходимость качественно и достойно закончить сельскохозяйственный год. Мобилизовать для достижения достойного результата Президент предложил и учащихся. Ведь для экспортного бума сложились хорошие условия. Упустить их нельзя.

"Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае", - отмечает Президент.

Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции. Такие прогнозы главе государства давал вице-премьер Леонид Заяц, курирующий отрасль АПК.

"Он говорит, в два раза можем еще увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок, цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Единственное, за что будет жесткий спрос и где вам надо напрягаться - это тот один проект в районе, который вы должны осуществить. В каждом районе вы должны создать новое предприятие, новый объект. Примерно до 100 человек рабочих мест. Перспективное, хорошее предприятие, продукцию которого мы сможем продать на внешних рынках прежде всего".





Если белорусские промышленники опередят конкурентов, страна займет огромную нишу. Это подчеркнулглава государства, принимая еще ряд кадровых решений.Так, на должность министра промышленности назначентеперь уже экс-гендиректор Минского моторного завода Александр Рогожник. Эта должность стала вакантной после того, как Петр Пархомчик пошел на повышение и стал вице-премьером.

"Петр Александрович, это ваша сфера. Я вас уже предупреждал не один раз, что ошибок у нас быть не должно, особенно с министром промышленности", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Как отметил Петр Пархомчик, кандидатура на эту должность подобрана хорошая. По его словам, Александр Рогожник имеет большой опыт работы. За годы его руководства проведена модернизация Минского моторного завода, предприятие вышло на высокий уровень инвестиционного развития. Кроме того, в коллективе сложился хороший микроклимат.

"Последние три года предприятие работает системно, наращивает объемы производства. Появились новые виды продукции, которые экспортируются за пределы Республики Беларусь", - рассказал вице-премьер.

"Там замена ему есть?" - уточнил глава государства.

"Замену мы подготовили. Руководитель будет с другого предприятия. С хорошим опытом работы на Белорусском автомобильном заводе. Молодой, перспективный", - ответил Петр Пархомчик. Александр Рогожник добавил, что у Минского моторного завода есть собственная стратегия развития. Предприятие стало самым крупным производителем двигателей на постсоветском пространстве. В этом году здесь будет произведено более 50 тыс. моторов. "Мы сегодня делаем двигателей столько, сколько три производителя в России. Самое главное, мы закрыли нижнюю линейку - все, что попало под санкции. Мы не остановили тракторный завод, "Амкодор" по этой малой линейке", - заявил он.

"Хорошо. Но импортозамещение будет для нас важно не только по двигателям. У нас же и коробки передач - мы все покупали. Как бы ни было сложно, если мы сейчас на нашем рынке, прежде всего постсоветском, российском, опередим конкурентов, мы будем, как промышленники говорят, в шоколаде", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О перспективах белорусской промышленности и задачах, который Президент поставил перед предприятиями, новый министр рассказал журналистам уже после разговора с Президентом.



Уже сегодня понятно, что чем больше технологическая независимость, тем крепче ты стоишь на ногах. Если раньше многие предприятия были нацелены на покупку импортной продукции и занимались только по сути дела сборкой конечного продукта, то сегодня мы понимаем, что необходимо иметь компетенции во многих аспектах производства. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси

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