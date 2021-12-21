Кадровый день у Президента - в Беларуси новый министр МАРТ, губернатор и председатель Комитета по науке и технологиям

Кадровый вторник у Президента и важные заявления в экономике, ценообразовании и развитии научной сферы. Во-первых, в правительстве новый министр антимонопольного регулирования и торговли - это уже бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Богданов. Ему предстоит навести порядок - выстроить четкую систему ценообразования в Беларуси. Прежде всего, во главе должны быть интересы людей, а в магазинах - адекватные цены. Само министерство сельского хозяйства пока остается без руководителя. Этот пост сегодня покинул Иван Крупко. Его глава государства назначил губернатором Гомельской области. Там предстоит серьезно посмотреть на кадры, навести порядок в сельском хозяйстве и промышленном секторе. И еще одно назначение - в стране новый председатель Госкомитета по науке и технологиям. Сергей Шлычков широкой публике особо не знаком, но глядя на его биографию, нет сомнений, что в этой сфере он профи.



Илона Красутская подробнее. Министерство сельского хозяйства сегодня осталось без руководителя и зама. Экс-министр Иван Крупко назначен губернатором Гомельской области, а его уже бывший заместитель Алексей Богданов стал министром антимонопольного регулирования и торговли. Разбор этого кадрового дня начнем именно с него. Все-таки ему предстоит решать самые народные вопросы. Главное - навести порядок в ценообразовании.







Президент: Цены надо держать в приемлемом диапазоне

Новое постановление правительства - наш ответ на санкционное давление сейчас прилично настораживает белорусов. У многих возникает резонный вопрос: а не взвинтят ли производители цены сразу после Нового года, как только документ вступит в силу? Вот новый глава МАРТ и должен постараться, чтобы люди были уверенны, резких скачков не будет.

Бывший шеф Алексея Богданова Иван Крупко сразу после назначения уехал на новое место работы. И если для решения оперативных задач губернатору Гомельщины понадобится новая команда, то Президент не видит проблем. Назначение Крупко, конечно, удивило многих. Он и двух полных лет не проработал министром сельского хозяйства. Как признался, сам не ожидал такого поворота. Но, что поделать, Президент считает, он нужен на юге страны.

Результативной работы Президент ждет не только от тех, кто работает на земле или в регионах. Не нужно лишний раз рассказывать, какая огромная ставка сделана на научный сектор. Кстати, у Госкомитета по науке и технологиям тоже новый руководитель. Его возглавил Сергей Шлычков. В медийном пространстве особо не часто мелькал. Но это тот самый случай, когда меньше слов - больше дела. В отрасли запрос именно на такой формат работы. Но пока есть вопросы.





Президент о деятельности Госкомитета по науке и технологиям: Особого результата я не вижу