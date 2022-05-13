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Кадровый день во Дворце Независимости

Ротация местной вертикали власти, назначения в министерствах и интеграционных структурах. Кадровый день во Дворце Независимости. В Минской и Брестской областях шесть новых председателей райисполкомов. Согласованы два вице-губернатора - в Витебском и Могилевском регионах. "Назначенцы - не новички, хорошо знают и ситуацию на внешнем контуре, и внутри страны", - подчеркнул Александр Лукашенко. Нужны лишь исполнительность, дисциплина и инициатива!

Гомельская, Витебская, Могилевская области - это три области, в которые вы должны серьезно вложиться. И не только финансово, но прежде всего организационно. Дисциплина и еще раз дисциплина. Не смотрите по сторонам. У вас есть участок. Особенно председатель райисполкома.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В качестве основных зон ответственности для руководителей Президент обозначил АПК и работу с людьми. В программе действий для местной власти - реализация как минимум одного инвестпроекта в год для каждого района, чтобы люди были трудоустроены. Поддержание порядка в агрогородках и деревнях. Александр Лукашенко также поручил основательно взяться за сельсоветы и выводить на новый уровень предприятия в регионах. В основе всей политики должна быть справедливость.

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