Кадровый день во Дворце Независимости

Гомельская, Витебская, Могилевская области - это три области, в которые вы должны серьезно вложиться. И не только финансово, но прежде всего организационно. Дисциплина и еще раз дисциплина. Не смотрите по сторонам. У вас есть участок. Особенно председатель райисполкома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

