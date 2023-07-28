Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Кадровый день во Дворце Независимости: в списке на назначения и согласования - почти полтора десятка фамилий

Кадровый день сегодня проводит глава государства Александр Лукашенко. В списке на назначения и согласования - почти полтора десятка фамилий, пишет Sputnik со ссылкой наTelegram-канал "Пул Первого".

Напомним, на данный момент в Беларуси свободны три министерских должности:

  • министра сельского хозяйства и продовольствия;
  • министра транспорта и коммуникаций;
  • министра жилищно-коммунального хозяйства.

Главу Минсельхозпрода Игоря Брыло буквально на прошлой неделебыло решеноназначить помощником Президента по Витебской области. Андрей Хмель на посту главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства проработал почти три года, а в конце мая был назначенпредседателем Гродненского горисполкома. Должность министра транспорта и коммуникаций стала вакантной послесмертипредыдущего главы ведомства Алексея Авраменко7 июля.