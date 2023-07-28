Кадровый день во Дворце Независимости: в списке на назначения и согласования - почти полтора десятка фамилий

Кадровый день сегодня проводит глава государства Александр Лукашенко. В списке на назначения и согласования - почти полтора десятка фамилий, пишет Sputnik со ссылкой наTelegram-канал "Пул Первого".



Напомним, на данный момент в Беларуси свободны три министерских должности:

