Кадровый день во Дворце Независимости: в списке на назначения и согласования - почти полтора десятка фамилий
Кадровый день сегодня проводит глава государства Александр Лукашенко. В списке на назначения и согласования - почти полтора десятка фамилий, пишет Sputnik со ссылкой наTelegram-канал "Пул Первого".
Напомним, на данный момент в Беларуси свободны три министерских должности:
- министра сельского хозяйства и продовольствия;
- министра транспорта и коммуникаций;
- министра жилищно-коммунального хозяйства.
Главу Минсельхозпрода Игоря Брыло буквально на прошлой неделебыло решеноназначить помощником Президента по Витебской области. Андрей Хмель на посту главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства проработал почти три года, а в конце мая был назначенпредседателем Гродненского горисполкома. Должность министра транспорта и коммуникаций стала вакантной послесмертипредыдущего главы ведомства Алексея Авраменко7 июля.