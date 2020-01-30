Кадровый день во Дворце Независимости. Задачи для Администрации и управделами Президента. Сотрудничество с Китаем

Работа гигантов отечественной промышленности, уровень жизни в регионах, задачи для Администрации и управделами Президента, а также сотрудничество с Китаем.



Все эти вопросы Глава государства сегодня обсудил с теми, кому придется их курировать уже в новых должностях. Во Дворце Независимости состоялся большой кадровый день. В прямом смысле и география, и профессиональный профиль назначений широк: от нового мэра в Витебске до нового посла в Китае. Перемены и в политическом штабе Президента. У главы Администрации Игоря Сергеенко теперь новый заместитель. Сменилось руководство на МЗКТ и "Атланте". Задачи каждому ставились адресные с учетом той или иной сферы. Но нельзя сказать, что новым руководителям, что называется, придется попасть из огня да в полымя - дилетантов точно нет. Все люди подобраны из кадрового реестра Президента и очень хорошо знают доверенные им сферы. Подробный обзор кадровых решений Главы государства узнаем у Илоны Красутской.



Илона, по тем темам, которые звучали сегодня, сложилось впечатление, что это логичное продолжение обсуждения тех вопросов, о которых в последнее время на высшем уровне речь идет постоянно.





Кадровые решения Президента

Все эти вопросы очень важные, ведь касаются уровня жизни людей, зарплат, финансовой состоятельности регионов, предприятий, здоровья, причем, не только белорусов, но и наших давних друзей. Как все мы знаем, так сложились обстоятельства, что Китай оказался в беде. Темы актуальные, острые, поэтому предсказуемо, что к ним Президент будет возвращаться часто.

В Витебске новый мэр

Одна из них, которая на слуху постоянно, - устойчивое развитие АПК Витебщены. Ему посвятили большое совещание пару дней назад. Говорили и раньше, когда Президент сам приезжал в северный регион. Вернулись к разговору, в том числе, и сегодня. Да, многие задачи ставились перед губернатором, правительством, но подключиться к их решению придется и областному центру. Тем более в Витебске новый мэр.

Вадим Зарянкин - бывший председатель КГК северного региона. Что касается его работы в Витебске. К таким приятным ассоциациям о городе, как Шагал, «Славянский базар» важно, чтобы добавились положительные отзывы горожан о том, что они смогли построить жилье, на уровне медицина, да и работа предприятий.

Андрей Филанович возглавил администрацию Московского района Бреста

Кадровая ротация коснулась и брестской вертикали. Андрей Филанович, бывший зампред Брестского исполкома, возглавит администрацию Московского района этого города.

Николай Снопков - новый посол Беларуси в Китае

География назначений, действительно, обширная. У Беларуси новый посол в Китае, и это Николай Снопков, уже экс-замглавы Администрации Президента. Разговоры о том, что он сменит Кирилла Рудого, возникли еще в конце прошлого года. И не на пустом месте. В Администрации Снопков курировал китайское направление. Как сказал сегодня Глава государства, его уход из Администрации расценивается как приличная потеря. Но мера вынужденная, словом, кому, как ни ему...

А. Лукашенко: счастье, что выбрали курс на дружбу с Китаем

Любой скажет, что это назначение попало на непростое время, когда Китай борется с коронавирусом. И это тот самый случай, когда друзья познаются в беде. Наша страна уже доставила в Китай гуманитарный груз со всем необходимым. А накануне в послании своему другу Си наш Президент написал так: "Скажи, что мы можем сделать еще". Эта фраза символично подчеркивает статус нашего партнерства - "всепогодная дружба". Конечно, журналисты спросили у Николая Снопкова, когда конкретно он собирается в Китай, и будет ли новоиспеченный посол предпринимать какие-то меры защиты, посещая страну, которая столкнулась с неизвестным вирусом.

Валерий Бельский, новый замглавы Администрации Президента

На вакантную должность замглавы администрации вместо Николая Снопкова сегодня назначен Валерий Бельский. Ранее он возглавлял Институт экономики Академии наук. Что про него известно? Доктор экономических наук, доцент, автор более 250 работ. Так что, научный подход и экспертная оценка будет как никогда кстати не только политическому штабу, но и правительству, да и другим ведомствам.

Президент поручил усилить экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства

Интересный факт: буквально несколько дней назад Александр Лукашенко вручил Валерию Бельскому диплом доктора экономических наук. Так что, год начался для него во всех смыслах удачно - сразу и ученая степень, и карьерный рост.

Новые назначения в Управделами Президента

В кабинете у Александра Лукашенко вместе с новым послом Беларуси в Китае и замглавы администрации можно заметить еще пару человек. Один из них - Геннадий Богдан. Теперь замуправделами Президента. Там, в Департаменте по гуманитарной деятельности, тоже новый руководитель - Игорь Кудревич. В ближайшее время работу департамента придется подкорректировать, так что, времени на раскачку точно нет.

МЗКТ возглавил Алексей Римашевский

Сегодня Президент сменил руководство МЗКТ и "Атланта". Для заместителя главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского это, конечно, повышение. Предприятие - флагман военпрома. В прошлом году предприятие отметило юбилей, и в свои 65 здесь не перестают удивлять новинками. В том числе и гражданского назначения. О предприятии наш Президент сегодня говорил очень тепло.





Новый директор на ЗАО "Атлант"

Минский завод холодильников пока не может рассчитывать на лестные оценки Главы государства. Александр Лукашенко так и сказал: кадровое решение предприятию было просто необходимо. Кстати, президентский маршрут во Дворец Независимости проходит как раз мимо завода. Такое наглядное (не очень приятное) напоминание о финансовых проблемах. Глава государства сказал, что на предприятии обязательно побывает.

А. Лукашенко сравнил продажу госпредприятий со сдачей независимости Беларуси

Витебск сегодня вспоминали несколько раз - с этим связано еще одно кадровое решение Президента. Александр Лукашенко согласовал назначение Валентины Богатыревой ректором Витебского государственного университета. Кроме того, два новых зама появились и у министра промышленности.

Кадровым вопросам сегодня посвятили еще одну отдельную встречу. На ней присутствовали глава верхней палаты парламента, глава администрации и управляющий делами Президента. Кроме того, Александра Лукашенко интересовала работа госорганов по своим направлениям как в решении текущих задач, так и на перспективу. Сделан акцент на необходимость согласованных действий в их работе. Говорили о важности преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.