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У Президента Беларуси кадровый понедельник

У Президента Беларуси кадровый понедельник

В списке на назначения и согласования сегодня почти два десятка человек. Кто перед самым Новым годом добавит новую запись в трудовой? А кто и вовсе сменит адрес прописки?

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