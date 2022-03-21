Кадровый понедельник у Президента - Лукашенко согласовал на должности 10 человек

Рабочая неделя Президента началась с кадровых решений. Александр Лукашенко назначил и согласовал на должности сразу 10 человек. Половина из них сегодня была у белорусского лидера. Одно из главных - это назначение Леонида Зайца на должность вице-премьера. Профиль - сельское хозяйство. Сейчас аграрии по востребованности - новые нефтяники, поэтому нужен был человек, способный быстро и эффективно решать задачи как внутренние, так и экспортные. Новый глава у белорусской калийной компании Алексей Скрага - тоже опытный "продавец" из военной сферы. Словом, сейчас время не только трудностей, но и больших возможностей. О чем еще говорили с Президентом назначенцы, какие имена пополнили табель чиновников и руководителей?



Расскажет наш политический обозреватель Алексей Волков.



"Это нестандартные кадровые решения". С таких слов Александр Лукашенко начнет общение с новой пятеркой назначенцев.



Первый номер президентского драфта - Леонид Заяц на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Журналисты поначалу удивились, ведь он только в декабре 2021 года попал в Совет Республики. Президент сразу же объяснил свое решение.



Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Честно говоря, практически все назначения, с моей точки зрения, исходя из моего стиля работы с кадрами, являются нестандартными. Леонид Константинович, я попросил, чтобы с вами переговорили. У вас задача - экспорт. Вы это хорошо знаете. Возможности большие открываются на наших основных рынках как в России, так и в Китае, и других странах. Думаю, что с этим Вы справитесь. Вторая задача - подготовить себе надежную замену. Вместе с главой АП предложить кандидатуру и в течение времени, которое Вы сочтете нужным, я не против, чтобы Вы работали очень долго, но Вы понимаете, что мы не вечны и силы не вечны, поэтому надо иметь замену. Если Президента Республики Беларусь определяет народ, то вице-премьера - Президент. Я бы хотел, чтобы Вы такого человека подготовили себе на смену.



Один из демиургов белорусского АПК Леонид Заяц семь лет возглавлял Минсельхозпрод. И сегодня, когда даже ООН прогнозирует массовый голод и крах привычной продовольственной системы, стране на аграрной передовой нужен опытный боец, чтобы и себя прокормить, и другие рынки освоить.

