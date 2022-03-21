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Кадровый понедельник у Президента - Лукашенко согласовал на должности 10 человек
Рабочая неделя Президента началась с кадровых решений. Александр Лукашенко назначил и согласовал на должности сразу 10 человек. Половина из них сегодня была у белорусского лидера. Одно из главных - это назначение Леонида Зайца на должность вице-премьера. Профиль - сельское хозяйство. Сейчас аграрии по востребованности - новые нефтяники, поэтому нужен был человек, способный быстро и эффективно решать задачи как внутренние, так и экспортные. Новый глава у белорусской калийной компании Алексей Скрага - тоже опытный "продавец" из военной сферы. Словом, сейчас время не только трудностей, но и больших возможностей. О чем еще говорили с Президентом назначенцы, какие имена пополнили табель чиновников и руководителей?
Расскажет наш политический обозреватель Алексей Волков.
"Это нестандартные кадровые решения". С таких слов Александр Лукашенко начнет общение с новой пятеркой назначенцев.
Первый номер президентского драфта - Леонид Заяц на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Журналисты поначалу удивились, ведь он только в декабре 2021 года попал в Совет Республики. Президент сразу же объяснил свое решение.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Честно говоря, практически все назначения, с моей точки зрения, исходя из моего стиля работы с кадрами, являются нестандартными. Леонид Константинович, я попросил, чтобы с вами переговорили. У вас задача - экспорт. Вы это хорошо знаете. Возможности большие открываются на наших основных рынках как в России, так и в Китае, и других странах. Думаю, что с этим Вы справитесь. Вторая задача - подготовить себе надежную замену. Вместе с главой АП предложить кандидатуру и в течение времени, которое Вы сочтете нужным, я не против, чтобы Вы работали очень долго, но Вы понимаете, что мы не вечны и силы не вечны, поэтому надо иметь замену. Если Президента Республики Беларусь определяет народ, то вице-премьера - Президент. Я бы хотел, чтобы Вы такого человека подготовили себе на смену.
Один из демиургов белорусского АПК Леонид Заяц семь лет возглавлял Минсельхозпрод. И сегодня, когда даже ООН прогнозирует массовый голод и крах привычной продовольственной системы, стране на аграрной передовой нужен опытный боец, чтобы и себя прокормить, и другие рынки освоить.
Главные задачи белорусского АПК
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Назначение дальней дуги. Валерий Барановский - посол на Кубе и в Доминикане -к дипломатическому кейсу получает еще и Никарагуаяпо совместительству. Еще восемь человек Президент согласовал.
Калийный рынок - стратегическое направление для Беларуси
Среди них Алексей Скрага. Ранее возглавлял Белспецвнештехнику, а теперь Белорусскую калийную компанию.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
На геополитической орбите калий и правда становится ресурсом стратегическим опять же из-за кризиса продовольствия. Контакты претворять в контракты, искать возможности везде - цитаты из бизнес-учебников для БКК - реальность, которая может стать прибылью. В эту же экономическую котомку кладем и Бобруйскагромаш - новый директор Виктор Филатов.
Очевидно в разговоре с главами предприятий Первый разжигает в них хороший бизнес-интерес. Принимайте решения, заключайте договоры. Часть западных компаний самоустранились. Острый взгляд, быстрота мышления - и рынок ваш.
Виктор Филатов, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш":
Руслан Варанков, опытный дипломат, отправится генеральным консулом во Вьетнам (укрепляем рубежи и рынки). Алеся Абраменко - заместитель министра экономики - пришла из МАРТ. Важный трансфер в Гродно,он, по словам Президента, дался труднее всего. Игорь Жук сменил областной Совет депутатов на кузницу главной профессии последних лет - должность ректора Гродненского медицинского университета.
Александр Лукашенко: Благодарен, что в непростое время идете на госслужбу
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
В целом ситуация буквально по классику: "это было худшее из времен и это было лучшее из времен". Санкции, самоликвидация зарубежных компаний для Беларуси - возможность рывка. Все идет от каждого человека. Будь-то подготовка медицинских кадров на страну или забота о небольшом районе. Новый руководитель у Чашникского райисполкома.
А ведь еще у Беларуси новый генконсул в китайском Гонконге - финансовой Мекке коммерсантов и торговцев. И начальник секретариата Совета Республики Михаил Гуринович. Здесь тоже прослеживается четкий дуализм - внутренняя повестка и внешняя работа с союзниками, партнерами и, наконец, друзьями. Так что любимый тезис западных ветров "страна закрывается", "государство-изгой" попросту несостоятелен.
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