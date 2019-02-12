Кадровый вторник Президента во Дворце Независимости

Итоги кадрового вторника во Дворце Независимости. Александр Лукашенко назначил помощников Президента: инспектором по Минску стал Виталий Прима, по Брестской области - Анатолий Маркевич. Новые руководители в Новогрудском и Кличевском районах.

Обращаясь к управленцам, Глава государства обратил внимание, что в ближайшие два предвыборных года необходимо показать людям умение решать проблемы, всем регионам предстоит в полном объеме решать схожие непростые задачи. Вопрос номер один - это экономика. Отдельные поручения касались сферы образования. Комментируя инцидент в столбцовской школе, Президент обозначил проблему дисциплины и порядка.

Кадровые решения затронули и дипломатический корпус. Руководителем белорусской дипмиссии в Испании и по совместительству постоянным представителем страны при Всемирной туристской организации Главой государства назначен Павел Пустовой. Посол Беларуси в Польше отныне - Владимир Чушев.