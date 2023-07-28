Кадры решают все - Лукашенко обозначил задачи для новых руководителей в самых разных сферах

Реагировать на обращения людей по поводу ЖКХ, заниматься логистикой, продвигать продукцию наших предприятий, поднимать на новый уровень Витебский регион. Такой круг задач сегодня очертил Александр Лукашенко для назначенных руководителей в самых разных сферах. По итогам кадровой пятницы у Президента - в стране два новых министра, помощник по Витебской области, ректор Брестского вуза, глава "Беларусьфильма" и руководители таких предприятий как "Нафтан", "Светлогорск-Химволокно", Оршанский льнокомбинат и "Агат". У каждого управленца своя важная вотчина.

Принимая кадровые решения, наш Президент ждет результативной работы от всех. Наталья Бреус продолжит.

Эта кадровая пятница вполне ожидаема. В стране были вакантны сразу два министерских поста: в ЖКХ и Минтрансе. Да и глава Минсельхозпрода с прошлой недели "на чемоданах", когда на селекторе стало известно о том, что Игорь Брыло отправится в Витебскую область помощником. Отныне - все официально.



Лукашенко о назначении Брыло помощником в Витебский регион: Это не ссылка!!

"Тебе, Игорь, я уже говорил. Если ты это воспринимаешь как ссылку - это твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. И если ты там возьмешься крепко, то и результат будет, и для тебя лично будет очень полезный результат. Как ученый человек, как идеологический работник от практики ты этими данными обладаешь. Теперь надо заземляться, если ты думаешь дальше работать. Тебе до пенсии - как до Господа Бога. Поэтому надо впрягаться и показывать результат. Это мое тебе предложение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ценит тот факт, что Игорь Брыло с готовностью отправляется на новый участок работы: "Ты солдат и по-солдатски поступаешь, и я это очень ценю".

В своем напутствии Игорю Брыло на работу на новом посту Александр Лукашенко попросил его не подменять работу губернатора: "Он-то понимает, кто пришел. Все-таки это министр пришел. Он понимает это. Но не надо его придавливать и его функциями заниматься. Работай через кадры. Ты - инспектор по кадрам. Ну и там, как меня информировали, заместителем (председателя Витебского облисполкома. - Прим. ред.) по селу работает крепкий хозяйственник. Тоже посмотри, так ли это. В общем, оценка кадров и кадровые вопросы - это твои вопросы".

"Если нужно, докладывай напрямую. Ты знаешь, я там часто бываю. В любое время или позвонишь, или доложишь. Но Витебскую область надо ставить на то место, на котором она должна стоять. Ситуация непростая. Лучше всех это понимаешь. Да и сам же был ответственным (за Витебскую область. - Прим. ред.). Поэтому надо поработать там с полной отдачей", - резюмировал белорусский лидер.

Брыло: В Витебской области есть резервы

В регион экс-министр уезжает со спокойной душой. Говорит, область может процентов пять в год добавлять в АПК. Резервы есть. Но функционал помощника Президента в регионе куда шире, чем просто аграрные вопросы.









Игорь Брыло, помощник Президента, инспектор по Витебской области:

Поставлены амбициозные задачи Президентом страны, и прежде всего это работа с кадровым потенциалом, с теми людьми, которые находятся в резерве главы государства. Надо обратить внимание на работу районных и городских исполнительных комитетов".

"Глава государства обратил внимание на сельскохозяйственную тематику и в первую очередь на соблюдение технологий в животноводстве и растениеводстве. Поэтому активно займемся технологическими вопросами и постараемся в сжатый период времени подтянуть Витебскую область, чтобы больше производилось молока, мяса, заполнить производственные мощности мясо-молочных предприятий, - рассказал помощник Президента. - У нас достаточно большой резерв в Витебской области".



Лукашенко обозначил задачи министрам ЖКХ и Минтранса

Очевидно, что предложения по новому руководителю агарного ведомства не нашли поддержку у Президента. Видно, решение еще зреет. А вот для еще двух министерств есть ясность, но главное - никаких революций! Что для Геннадия Трубило, который теперь возглавляет Министерство ЖКХ, что для Алексея Ляхновича, который назначен Президентом министром транспорта, это стало логичным движением вверх. Шаг по карьерной лестнице они делают с позиции первых замов. А это значит - вникать и осваиваться не нужно!



Оба новых министра назначены на эти посты после работы в должностях первых заместителей министров в соответствующих ведомствах, и этот факт Президент отметил особо: "Откровенно скажу: я не помню случая, чтобы мы руководителями министерств - министрами - назначали заместителей. Мы всегда искали, подбирали новых людей. Чтобы новый человек пришел, знающий дело, профессионал, посмотрел новыми глазами на то или иное ведомство. Но в данном случае я считаю, что и Геннадий Алексеевич, и Алексей Алексеевич - люди подготовленные. Не могу сказать, что министерства были провалены и бывшие министры плохо работали. Поэтому мы и остановились на кандидатурах заместителей".





Геннадий Трубило назначен министром ЖКХ

Александр Лукашенко не раз слышал предложения расформировать или включить в состав иного органа Минжилкомхоз. Уж слишком часто пересекается со строителями или местной вертикалью. Министерству быть, считает Президент, пусть решает вопросы.



Президент пояснил, почему сохраняет Министерство ЖКХ. Это связано с тем, что в обращениях от граждан, которые поступают на имя главы государства, в Администрацию Президента, вопросы жилищно-коммунального хозяйства находятся на первом месте.

"Вы должны привносить новинки в эту систему, жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. И хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше", - сказал Александр Лукашенко.





Геннадий Трубило подчеркнул, что вектор работы задан соответствующей Директивой Президента, которой определены основные направления деятельности ведомства.

"Что касается обращений людей и жалоб, то в 2022 году в системе жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2021 годом они снизились на 5-7 %. Поэтому тенденция к уменьшению обращений есть", - сказал Геннадий Трубило.

Он также обратил внимание на то, что в части капитальных ремонтов делается очень много. "Мы впервые достигли капитальных ремонтов 2,8 % от общего метража по стране. У нас цель - 3 % ремонтировать каждый год, и я думаю, эти цели достижимы", - заметил министр.

Геннадий Трубило выразил мнение: "В части, касающейся обращений граждан, необходимо многим предприятиям ЖКХ, местным органам власти просто повернуться лицом и оказывать услуги качественно".



Алексей Ляхнович назначен министром транспорта и коммуникаций

Новому главе Минтранса предстоит работать сразу по двум направлениям - внутреннему и внешнему. Логистика из-за санкций усложнилась, но как оказалось все решаемо. Так что работа с Китаем и Россией, все транзитные вопросы - на повестке.

Президент отметил, что эту тему он обсуждал с Владимиром Путиным в ходе недавней встречи: "Мы с Президентом России подробно обсуждали эти вопросы. ЯГоловченко (Роман Головченко - Премьер-министр Беларуси. - Прим. ред.) после последней встречи с Президентом России изложил наши подходы, наши договоренности. Нигде нет отторжения. Ваше дело - работать. И как Президент России мне сказал,ваш контрпартнер - очень способный, талантливый человек, может работать. Это действительно так. Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась, и тарифы, допустим, на наши товары, - это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Тоже знаете эту проблему".

В сфере внимания министра должны быть также вопросы укомплектования системы подвижным составом, организации всех видов перевозок.

"Всем этим надо будет заниматься",- заключил глава государства.

Этим и занимаются параллельно с капитальным ремонтом автомобильных дорог внутри страны. Приводят в порядок транспортные артерии. За логистику вплотную взялись еще с прошлого года.





Алексей Ляхнович, министр транспорта Беларуси:

С логистикой мы за прошлый - позапрошлый год немного разобрались, и если у нас были проблемы в прошлом году по перевозке отдельных видов грузов, то подписано соответствующее соглашение с Российской Федерацией, и мы сегодня едем через 19 портов.

"Вторая задача, которую сегодня поставил Президент, это разобраться со стоимостью этой логистики, потому что расстояния увеличились, и мы сейчас с Российской Федерацией работаем по снижению тарифов", - сообщил руководитель ведомства.

По словам Алексея Ляхновича, первый раунд переговоров уже проведен. "Частично нам понизили, в зависимости от направлений, тарифы на железнодорожные перевозки от 10 до 40 %, и данная работа будет продолжаться. Это основная задача, которая сегодня стоит перед министерством", - сказал он.

"Олег Алексеевич, вы сталкивались когда-нибудь с работой Оршанского льнокомбината?" - поинтересовался белорусский лидер.

Глава государства получил утвердительный ответ. "Конечно, сталкивался. Я сейчас изучал все материалы, которые есть по предприятию. В принципе, предприятие работает довольно эффективно. Есть перекосы в некоторых показателях. В первую очередь это перекосы в коммерческой деятельности. Связаны большие остатки. Есть проблемы с экспортом. Потому что пока не удалось компенсировать те поставки, которые были в Европу", - рассказал новый генеральный директор.

По словам нового руководителя, необходимо работать над сырьевой базой предприятия, потому что это самое важное на сегодняшний день - фундамент, позволяющий развиваться. На повестке дня также вопросы углубленной переработки сырья.

"Это три основные задачи, которые я вижу, которые надо будет решать предприятию. И двигаться вперед", - резюмировал Олег Буянов.

"Короче, из короткого волокна порох вы сделаете", - сделал вывод Александр Лукашенко.

"Да, товарищ Президент", - ответил Олег Буянов.

Президент пояснил, что имел в виду, говоря про порох. Речь в целом о том, чтобы расширять линейку выпускаемой продукции на основе льняного сырья. "Я намекаю на то, что надо расширять эту линейку. Не просто традиционно эти веревки, мешки и ткани (изготавливать. - Прим. ред.). Надо посмотреть и шире - то, что на рынке сегодня востребовано", - сказал он.

Новый руководитель знает ситуацию на предприятии и готов работать. Президент напомнил ему и об особом отношении к Оршанскому льнокомбинату: " Вы же знаете, что это политическое предприятие. Мы на гербе имеем лен. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы там активно работали. Если видите, чем можно поправить ситуацию в сырьевой базе, буду вам благодарен. Если по экспорту, ну это уже ваши проблемы".



Президент согласовал назначение Олега Буянова на должность гендиректора Оршанского льнокомбината

Следующая встреча нового директора и Президента состоится уже на самом комбинате. Александр Лукашенко обещал снова побывать. Немногие страны выращивают лен, а вот носят льняную одежду в мире с удовольствием. Так что загубить отрасль было бы преступлением!



Новый руководитель обратил внимание, что Оршанский льнокомбинат работает достаточно эффективно. Отдельно он коснулся темы рынков сбыта. "У нас нет основных рынков сбыта, мы должны поставлять продукцию везде, у нас нет предпочтений, куда продавать", - заметил он.





При этом Олег Буянов сказал, что российский рынок премиальный, туда можно больше направлять продукции, которая очень востребована.

Он также выразил мнение: "Иногда мы бежим за экспортом, а свой внутренний рынок считаем вторичным. Это касается не только оршанского льна, а в целом отечественных товаров. Белорусский рынок должен быть первым, на котором должны обкатываться все новинки, новшества, технологии, и после этого можно дальше идти".

"Надо делать хороший, качественный товар и дать возможность людям его купить. Вот эта простая, казалось бы, задача, которая сложно решается, и нам ее надо решать", - считает новый руководитель предприятия.



Светлогорскхимволокно возглавил Виталий Осипенко



Руководить Светлогорским химволокно отныне будет Виталий Осипенко. Опыта набирался на Гомельском химическом. Президент заодно интересуется обстановкой на заводе, с которого Осипенко уходит. И настраивает не отмахиваться от новых экспортных направлений. Актуально и для Гомеля, и для Светлогорска.

"На сегодняшний день обеспечиваем все заявки потребителей по минеральным удобрениям под грядущую посевную. Делаем новые марки удобрений, - рассказал Виталий Осипенко. - Таким образом, все заявки для внутреннего рынка будут полностью обеспечены".

"А что с экспортом?" - продолжил спрашивать Президент.

Как рассказал Виталий Осипенко, экспорт в основном идет на российский рынок. При этом предлагаются и нишевые продукты, за которые не берутся крупные российские производители. "Мы нашли свою нишу, и предлагаем уникальный продукт - с микроэлементами, с добавками. С удовольствием его российский покупатель приобретает", - пояснил он.

Президент спросил, а есть ли заинтересованность у потребителей на внутреннем рынке в комплексных смешанных удобрениях. "Есть вопросы по заинтересованности. Что касается технической части, мы сможем обеспечить всю потребность внутреннего рынка по комплексным удобрениям", - заверил руководитель предприятия.

По словам Александра Лукашенко, в этом плане необходимо правильно сориентировать правительство и всех ответственных. "Понимаете, они в почву бросают отдельно калий, отдельно фосфор, отдельно азот. Вы делаете комплексно", - пояснил глава государства.

"В одной грануле", - подтвердил Виталий Осипенко.

"В одной грануле делают все. Ну и надо закупать. Это эффект дает хороший. Они же в России, по миру продают эти продукты. Но надо всех ориентировать на то, что нельзя яйца класть в одну корзину. Россия - близкое, родное нам государство. Но вы же знаете, они обладают этими технологиями и производят эти удобрения. И смешанные, комплексные и прочие будут производить. Поэтому конкуренцию никто не отменял. И чтобы нас не выдавили с одного-единственного рынка, нам надо иметь более широкий спектр экспорта. Это ваша задача", - подчеркнул белорусский лидер.

Кадровые перестановки в реальном секторе экономики

На должность директора важного предприятия оборонного комплекса согласован Президентом Алексей Бевзюк - будет "рулить" "Агатом". Гендиректором "Нафтана" теперь будет Олег Жебин. Оба не один год работали на предприятиях, знают их от и до.

За плечами у "Нафтана" большая модернизация. Она позволила увеличить глубину переработки нефти. Обеспечивают страну топливом, продают за рубеж. Но зависят от сырья, чувствуют на себе нестабильность финансовых рынков и направлений экспортных отгрузок.







Олег Жебин, генеральный директор ОАО "Нафтан":

На нефтепереработке имеется большой потенциал сырья для нефтехимии, поэтому будем рассматривать производство и подбор технологий, которые позволят повысить эффективность работы и в целом обеспечить внутренние и внешние потребности, то есть выпускать ликвидную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках.





Президент согласовал Юрия Алексея на должность руководителя "Беларусьфильма"



Еще два интересных назначения. Так, у Национальной киностудии новый руководитель. Им стал Юрий Алексей. Так сказать, задействуют кадровый потенциал регионов. Алексей переезжает из Гродно.



"Что касается нашего кинопроизводства, это беда, - обозначил проблему глава государства. - Спрос, сразу вам говорю, будет серьезнейший. Почему? Потому что сколько можно менять руководителей, а результата нет! А база неплохая, не хуже, чем в других республиках, в том числе и в России. Видимо, где-то мы недорабатывали и в руководстве. Может быть, внимания меньше уделяли".

Глава государства отметил, что очень рассчитывает на активную работу Юрия Алексея в новой должности, но еще раз предупредил, что спрос будет жесткий. "Нужно выдать на-гора определенное количество фильмов - разных, для разных категорий, - сказал Президент. - Может быть, пойти по российскому пути. Конечно, поменьше бы этой кровищи, бандитизма, убийств, пистолетов, автоматов, разборок и так далее. Хотя и у нас есть времена, которые мы должны людям показать, - что было на самом деле. Но главное - животрепещущие темы (их тоже хватает), на базе которых мы должны снимать фильмы и показывать людям, воспитывая их".



Юрий Голубев стал ректором Брестского государственного университета

Пополнение и в ректорском кругу. Александр Лукашенко согласовал Юрия Голубева в Брестский университет. Формат итоговой аттестации, вопросы вступительной кампании - на этом сейчас сосредоточены усилия. Александр Лукашенко просит не забывать - это не ради вузовских корочек, а ради толковых специалистов и наших детей.

Юрий Голубев по итогам кадровой встречи в общении с журналистами подчеркнул: "Президентом Беларуси поставлены задачи. Они связаны с форматом проведения вступительной кампании, итоговой аттестации как на уровне среднего, так и высшего образования. Есть что совершенствовать, дорабатывать, революции не предполагается в системе образования. Национальную модель образования надо постоянно совершенствовать, чтобы готовить востребованные кадры".

"В системе образования мы готовим человека к жизни и патриота. И на этом был сделан особый акцент главы государства", - сказал новый ректор.