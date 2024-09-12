Как может пройти следующая конференция по безопасности? Формат предложил Президент Беларуси

Глава государства назвал нынешнее мероприятие важным шагом, направленным на формирование устойчивого мира. "В следующем году хочу вас пригласить на нашу встречу, если вы согласитесь, может быть, в формате "Евразия плюс", чтобы голос каждой страны, желающей внести свой конструктивный вклад в установление глобальной безопасности, был услышан", - сказал Президент.