Как Президент отреагировал на вбросы про трудовых мигрантов и зачем нужен законопроект об амнистии

Сильные регионы - сильная страна. За этой простой логикой Президента вполне конкретные требования к правительству и губернаторам, которые на неделе прозвучали и для севера Беларуси, и для юга.

Наводить порядок в районах, развивать производства и делать будни людей комфортными, где бы они ни жили. Это относится к территориям, которые по привычке мы еще называем чернобыльскими, но там сегодня уже кипит обычная жизнь. 39-я годовщина трагедии стала поводом провести ревизию.

Ревизия же соцсетей показала, что кое-кто пытается взбудоражить общество на теме трудовых мигрантов. Реакция Александра Лукашенко была незамедлительной. "Время Первого" покажет неожиданные кадры главных событий недели. Зачем стране рабочие руки, Президенту закон об амнистии, а на южных рубежах повышенная бдительность?

Приезд Лукашенко на родину всегда бодрит местную власть. Копысь, Александрия Орша, Шклов - Президент знает здешние края от и до.

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"Президент все видит, что происходит, все знает. Поэтому здесь ничего не утаишь. Остается только работать", - отметил председатель Шкловского райисполкома Сергей Бартош.

Вот такая специфика. Хотя логично, когда все начинается с дома, все начинается с себя. Это может быть и дополнительный "жим" для местных руководителей, зато результат сразу чувствуют люди. Открылись новые магазины, появилась пекарня. С охотой берут и чесночный ржаной, и кирпичик, и местные булочки.

Новая пекарня в Копыси, как и сам поселок, лишь маленький пример того, как можно и нужно развивать районы. Александр Лукашенко хочет, чтобы так, с толком и душой, было везде.

Министр готовится к разговору с главой государства в цехах деревоперерабатывающего участка Оршанского лесхоза. Сам лично проверит, все ли так, как нужно.

Заброшенную когда-то площадку превратили в производство, которое сегодня приносит прибыль, дает работу людям. В стране на подобных небольших предприятиях работает 5 тыс. человек, но сейчас у главы отрасли голова болит и за другое.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Проблема сейчас - это пожары, конечно, мы тоже будем докладывать, потому что впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период. И трансграничные пожары есть. Последний из них вечером в субботу перешел с украинской территории, у нас есть даже такие подозрения, что это специальный поджог какой-то. 1,5 км фронт огня, это так просто не бывает в лесной экосистеме. Поэтому готовность у нас номер один, усилены пожарные расчеты вдоль госграницы".

"Пожароопасным" этот визит мог стать для витебского губернатора. Президент анонсировал региону серьезную ревизию. По первым словам будет понятен и настрой, и акценты главы государства.

"Посмотрим, как поселки городского типа после принятого решения приводят в порядок. Чего не хватает - обсудим, примем меры. Но просто вас очень прошу, не шутите с огнем. Много говорим, но не все делаем", - подчеркнул Президент.

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В цеху трудятся 50 человек. Многие ездят из Орши. Закреплять специалистов в лесном хозяйстве заветными квадратными метрами Президент не против, это стало понятно и по общению с рабочими. Но строить жилье нужно под потребности производства, не наоборот.

Президент задает высокий темп работы не только региону. Чтобы успеть за Первым в этой командировке, журналистам пришлось побегать, ведь Александр Лукашенко решил зайти и на местный молокозавод, и в саму пекарню.

Картинки на объектах Шкловского района - агросервиса, комбикормового и молочного заводов - сначала напрягли. В разгар модернизации не до красоты, но ради нее по итогу все и затеяли.

"Все надо приводить в порядок. Если уже пришли сюда, надо привести в порядок. Беларусь будет развиваться за счет регионов. Регионы для нас - это районы. Мы их должны привести в порядок, реанимировать. В этом году здесь сделаем. И очень важно, по всей Беларуси будем с этого образца лепить райагросервисы", - сказал Лукашенко.

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Президент переговорил с могилевским губернатором с глазу на глаз. Но раз уж встреча проходила на стыке двух областей, то и поручения дал сразу двум регионам.

"Главой государства поставлена задача в целом разобраться с обстановкой в Витебской области. Несмотря на отдельные позитивные моменты, наметившиеся по прошлому году, проблемы, которые сегодня мы видим в животноводстве, на сегодняшний день фактически в Витебской области есть только 18-20 % современных животноводческих комплексов, а остальные объекты, на которых производится более 65 % продукции молока, это старые фермы 1960-70-х годов. Проблемы есть. Поэтому была проведена ревизия и поиск решений накопившихся вопросов. От развития сельского хозяйства зависит и жизнь населенных пунктов, жизнь тех людей, которые живут на территории Витебской области в сельской местности", - сказал председатель Палаты представителей - уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области Игорь Сергеенко.

Общаясь с уполномоченным Президента в Витебском регионе и спикером, еще не было известно, что в парламент внесут законопроект об амнистии. Как принималось решение, до начала большого совещания рассказал глава Администрации Президента.

"Президент, просматривая план мероприятий, связанных с 9 Мая и по областям, и на республиканском уровне отметил, что это большая юбилейная дата и поручил в кратчайшие сроки подготовить такой законопроект. Это еще один акт гуманизма со стороны нашего Президента. У нас и так за последние 30 лет количество людей, отбывающих наказание непосредственно в тюрьмах, сократилось в 2 раза. Президент попросил те 20 тыс. человек, которые сегодня содержатся, еще раз проанализировать по категориям преступлений, которые они совершили, и в первую очередь уделить внимание уязвимым категориям. Наши правоохранительные органы подошли очень комплексно и проанализировали действительно практически каждого человека. И вот то, что амнистия в той или иной мере коснется 8-9 тыс. человек - это очень серьезная цифра", - подчеркнул глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

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Работать и развиваться должны и территории, о которых по привычке еще говорят "чернобыльские". Но там сегодня кипит обычная жизнь. 6 специальных программ, 20 млрд долларов на жилье, медицину, социалку, чистые производства. Все сами, своими силами.

"Для белорусов другой земли не будет и другой страны тоже не будет. Надо думать, как жить в Беларуси, в том числе и на этих землях. Мы немало сделали, шли на непопулярные шаги, не раздавали по рублю, как это было принято, и кто-то хотел эти деньги, а концентрировали на тех проектах, которые нужны были для людей. Очень много было сделано за это время. И это время показало, что мы действовали абсолютно верно и правильно. Чем мы можем там помочь, если это надо. Если не надо, значит и никто туда влазить не будет. Надо отучать людей наших от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах в том числе, а может и прежде всего в Гомельской области. Надо зарабатывать деньги сами. Не будем мы раздавать никому деньги", - заявил Президент.

На этом совещании была и реакция Первого на "TikTok-гвалт" по поводу трудовых мигрантов из Пакистана. С первого взгляда подозрительно рукотворный. Оказалось, не показалось, доложила госбезопасность.

Приезд специалистов - пока еще даже не факт, а только договоренность лидеров. Без трудовой миграции сегодня не обойтись ни в Европе, ни в России, ни в Беларуси. Везде нужны рабочие руки.

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"Я могу вам по-народному сказать, непопулярно. Если у нас кто-то боится иностранцев, ну, надо работать тогда за троих. Надо работать хотя бы как за двоих, как в Европейском союзе. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов. Просто нам надо больше работать. Хотим мы этого? Не очень. Я говорю, извините, непопулярно, но откровенно. Не очень, не все так работают. Не дорабатываем, рожать не хотим и работаем с прохладцей. А развиваться хотим, зарплату хотим, чтобы страна процветала и была независимой. А без трудовых ресурсов ничего не будет", - сказал Александр Лукашенко.

Пока у нас не больше двух десятков граждан Пакистана, а всего работает 85 тыс. специалистов из разных стран. Миграционная политика всегда была в Беларуси четкая, прозрачная, контролируемая. Такой будет и впредь.

"Вы что, считаете, что я хочу сделать для Беларуси хуже? Да нет. Мы каждую семью, каждого человека, что происходит и сейчас, пока мы не приняли решение, каждого просвечиваем, можно сказать, на рентген. Но еще раз подчеркиваю, как бы ни складывалась ситуация, как бы мы ни рассуждали здесь, мы понимаем, что должен быть в стране порядок. Мы должны выработать механизм, создать жесточайший контроль и приглашать, брать на работу, они сами приедут, только тех, кто будет работать", - отметил Президент.

Кому все-таки выгодно будоражить людей на теме мигрантов? Ответил глава Администрации Президента.

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"Очевидно, выгодно нашей беглой оппозиции. Они, безусловно, оторваны от всех реалий, которые происходят в стране. И любую жареную тему пытаются преподнести в стиле безумных фейков. Но, конечно, начиная с 2020 года, у нас уже есть определенный иммунитет, собственные наработки, как этим фейкам противостоять. Плохо, что они пытаются использовать для доведения безумных нарративов молодых людей, которые, с одной стороны, не очень понимают вообще о чем речь, а со второй стороны, вообще не осознают ответственности", - заметил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

Тем временем в кабинете Первого проходило согласование на новую должность Сергея Левковича. Он из помощников попал в первые замы главы Витебского региона. Такое кадровое эхо президентской командировки.

"В Витебской области накоплено огромное количество проблем в сельском хозяйстве. Но есть сельхозорганизации, которые работают достаточно успешно. Это говорит о том, что можно в Витебской области получать хороший результат. И таких сельхозорганизаций немало на самом деле, которые работают достаточно эффективно. Там есть и люди, кому работать, и уровень заработной платы соответствующий. Но люди работают там, где есть порядок", - подчеркнул первый зампредседателя Витебского облисполкома Сергей Левкович.