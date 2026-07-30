Как в Беларуси увеличивают площадь сельхозугодий и восстанавливают продуктивность земель

В Беларуси увеличилась площадь сельхозугодий на более 14 тыс. га. Это стало возможным благодаря вовлечению неиспользуемых земель в сельхозоборот. На обновленных просторах хозяйства могут выращивать многолетние травы и разные виды культур.

Как восстанавливают продуктивность земель? И насколько это экономически целесообразно, смотрите в программе "На контроле Президента" 30 июля вечером на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.