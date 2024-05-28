Как белорусским СМИ стать еще успешнее. Александр Лукашенко обозначил семь приоритетов в работе массмедиа

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на Форуме медийного сообщества Беларуси обозначил семь приоритетов в работе массмедиа, сообщает БЕЛТА.

Говоря о развитии средств массовой информации на современном этапе, глава государства обозначил направления, где еще предстоит усовершенствоваться.

Первое, на чем, по словам Президента, необходимо сконцентрироваться, - это формирование национального информационного стиля вещания с увеличением доли производства собственного качественного, конкурентоспособного продукта. "Я не призываю отказаться от зарубежного контента, но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету. Как минимум мы не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными и пошлыми сюжетами. Говорил уже об этом. Нужен идеологический фильтр", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Необходимость расширения пула экспертов - следующий аспект, на который обратил внимание глава государства. "У нас появились яркие спикеры, аналитики, но нельзя их затиражировать (один из недостатков, прежде всего центральных средств массовой информации). Иначе потеряем интерес зрителя, который подсажен на постоянную смену картинок и эмоций, - предупредил Президент. - Вы это знаете. Нужны новые лица. Причем искать таких экспертов необходимо и в регионах, и в отраслях".

Александр Лукашенко считает, что сейчас при задействовании экспертов журналисты зациклились на Минске, на геополитике. "А где лидеры мнений среди врачей, педагогов, ученых, предпринимателей - профессионалов в своей сфере? - спросил Президент. - Ведь они есть. Их сотни, если не тысячи. Их знают люди, и их мнению доверяют в коллективах. Пусть их голоса зазвучат сильнее".

Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Это третий аспект, на который обратил внимание глава государства. "Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили, - сказал глава государства. - Не нужно стесняться этих слов и понятий. Или на Западе их нет? Есть. Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории".

"Нас не надо кормить разного рода болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей", - заметил Александр Лукашенко. Примеров подобных действий множество в разных странах мира - от США и Евросоюза до Молдовы, Прибалтики, Украины и Грузии.

Некоторые, возможно, попытаются провести какие-то параллели с ситуацией в Беларуси в 2020 году, однако это, по словам Президента, абсолютно некорректное сравнение. В Беларуси претензии к отдельным журналистам были не из-за их мнения или позиции, а потому, что они повели себя как предатели - начали ломать и крошить страну. "Вот мы боролись против этого. В том числе и спрашивали с журналистов - за нарушение законов", - подчеркнул глава государства.

Четвертое, на чем сделал акцент Президент, - соблюдение баланса воинствующих и созидательных материалов в СМИ, которые должны быть одинаково яркими.

"Конечно, с точки зрения профессиональной реализации на информационном фронте интереснее "воевать". Сюжеты получаются смотрибельнее, - сказал глава государства. - Но надо и мирную повестку делать яркой, запоминающейся".

Сейчас, как отметил Президент, есть особый запрос от людей именно на мирную, созидательную повестку. "Когда вы профессионально показываете обычного, простого комбайнера с грязными руками, сошедшего с этого корабля (я имею в виду зерноуборочный комбайн нашего производства), и он начинает с вами разговаривать, складно или нескладно, - это приятно смотреть. Вы нашли человека, который каждый день совершает подвиги и нас кормит. Делайте эти репортажи почаще, - ориентировал Александр Лукашенко. - Показываете войнушку - показывайте и мирный труд. Потому что воевать мы не хотим, и очень надеюсь, что не будем".

Нужно гораздо чаще выходить с созидательными историями, сюжетами на популярные цифровые платформы, переводя и озвучивая фактуру на другие языки, убежден Александр Лукашенко.

"Никогда не требовал фильтровать информацию, создавая в СМИ "параллельные миры" всеобщего благоденствия и замалчивая острые темы. Мой подход вы знаете: люди должны видеть и знать правду. А кому-то полезно и делать выводы", - подчеркнул Президент, касаясь пятого аспекта - необходимости освещать проблемные, критические вопросы.

"Некоторые руководители на местах очень болезненно реагируют на вынос мусора из избы. Это плохая тенденция, - заявил Александр Лукашенко. - Не надо прятать проблемы, ретушировать. Они есть в каждой стране. Но освещать их нужно объективно, без критиканства и не сгущая краски".

Важно, по его мнению, чтобы и в эфире, и в печати были представлены разные точки зрения, в том числе критического характера. "Без критиканства. Нам критиканства не надо (нам его подкидывают, эту грязь, со всех сторон - с востока и запада, севера и юга). А так, по-деловому, чтобы был эффект", - подчеркнул Александр Лукашенко. В этой связи Президент напомнил о существующей обязанности адресата, которому направлено замечание или критика, отвечать.

Глава государства акцентировал внимание журналистов на том, что критические замечания уместны и важны, нельзя их избегать, замалчивать существующие недостатки: "Это государству не нужно. И мне в том числе. Еще раз подчеркиваю: не надо ничего крошить-ломать. Перо и слово, которым вы владеете сегодня, - вещь очень опасная во все времена была. Поэтому надо уметь этим пользоваться. Пользуйтесь. Где надо - критикуйте, но где надо - и похвалите". Необходимо выдерживать баланс позитивных и проблемных материалов в СМИ, а не делать крен в то, что все хорошо, убежден Александр Лукашенко.

Отдельно глава государства высказался по поводу авторской журналистики. Учитывая откровенный характер разговора с медиасообществом, Президент говорил не только об успехах, но и критически высказался в адрес тех, кто занимается авторской журналистикой.

Этот жанр, по его словам, требует колоссальных трудозатрат, и, как правило, авторские проекты не делаются в одиночку, над ними работает коллектив профессионалов. В то же время в отечественном информационном пространстве качество авторской журналистики должно расти, уверен Президент. Именно на это ориентировал глава государства руководителей СМИ, которые должны установить для авторов определенную планку, ниже которой нельзя опускаться, а также усилить профессиональную подготовку.

Шестой приоритет касается работы печатных СМИ - газет и журналов. В Администрации Президента придерживаются мнения, что на современном этапе развития общества газеты и журналы должны стать элитарными медиа в хорошем смысле, без иронии. Глава государства высказался по этому поводу с долей сомнения: "Возможно. Дай бог, чтобы так случилось".

Как заметил Александр Лукашенко, сейчас все чаще говорится, что бумажные издания, как и театр, - это высокое искусство. "Лестный статус, но его необходимо оправдывать, - подчеркнул белорусский лидер. - Не надо пытаться конкурировать в оперативности с интернет-ресурсами. Это бесполезно. Ниша печатных медиа - умная аналитика и хлесткая публицистика. В каждом издании должны быть свои герои".

Касательно работы в интернете глава государства акцентировал внимание на том, что для журналистов это вызов. "Информационное поле развивается без границ, причем во всех смыслах, - заметил Президент. - Особенно беспокоит отсутствие границ моральных и этических. Как бы ни было сложно, но на этот вызов надо отвечать".

"Наши журналисты и эксперты должны быть активнее в цифровой сфере. Важно учиться противостоять искусственному интеллекту в вопросах распознавания созданных им фейков, - ориентировал Александр Лукашенко. - Это сложно. Но необходимо. Мы пока глубоко не думали в данном направлении, но, видим, время настало".

Как подчеркнул Президент, интернет имеет особое значение и может рассматриваться как с позитивной, так и с негативной сторон. Для Беларуси и ее средств массовой информации это возможность донести свою честную, объективную позицию о происходящем в стране. "Во-первых, от интернета никуда не деться. Во-вторых, грязи и пошлости там предостаточно. Нам много-много бороться и бороться с некоторыми вещами в интернете, типа (инструкций. - Прим БЕЛТА) как собрать бомбу и ее взорвать. А наряду с тем, что это мусорка, как его некоторые называют, это и величайшее достижение. И нам надо научиться пользоваться интернетом (использовать его во благо развития страны. - Прим. БЕЛТА), - сказал белорусский лидер. - И мы начали это делать, наши журналисты". Отечественные СМИ широко представлены в интернете, и это дает возможность аудитории в других странах узнать правду о Беларуси. "Люди сравнивают. И правда ведь всегда побеждает", - заметил Александр Лукашенко.

Подводя итоги сказанному, глава государства выразил уверенность, что участники медиафорума предложат новые идеи, которые в том числе станут решением обозначенных проблемных вопросов.

Инициатива проведения такого масштабного мероприятия, где собран вместе весь информационный пул - журналистов, экспертов, специалистов в области коммуникаций, служащих в госструктурах, - как никогда своевременна, подчеркнул Президент.

Символичным он назвал проведение форума в дни победоносного мая. Недавно в стране отпраздновали День Победы, а впереди важнейшая дата в белорусской истории - 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Героическая история советского народа - это величайшее достояние. Она наш главный учитель", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил, как в годы Великой Отечественной войны, годы оккупации Беларуси шла жесточайшая битва за будущее - не только на фронте, но и на страницах печатных изданий, на волнах радиовещания. В прессе на оккупированных территориях печатали стихи и прозу коллаборационисты, присягнувшие Гитлеру. На ее страницах рассказывалось о "прекрасном будущем" белорусов под властью "великой Германии" с ориентацией на "новую Эўропу", распространялись мифы о зверствах партизан, большевиков и других, обещались какие-то "свободы".

"Цену этих "свобод" и "нового европейского будущего" знаем - каждый третий житель Беларуси. А может, уже и каждый второй, учитывая расследование Генеральной прокуратуры по геноциду", - заметил Президент.

По его словам, в риторике ангажированных Западом современных источников информации - соцсетей, телеграм-каналов, всевозможных чатов - с тех пор ничего не изменилось. "Нарративы те же. Только мишени новые. Тогда дискредитировали образ Советского Союза. Сегодня вытирают ноги о Россию, Беларусь и подобные государства, - пояснил Александр Лукашенко. - Здесь и там бьют по Президенту, его близким, силовикам, государственным служащим и публичным личностям, людям, занявшим активную государственную позицию".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в дни празднования Великой Победы и Дня Независимости как-то несправедливо мало вспоминают военных корреспондентов. "Они тоже уничтожали врага. Уничтожали словом, которое давало силы бойцам Красной армии и поднимало их в бой за Родину, за то, что мы сегодня имеем. Они победили", - сказал белорусский лидер.

"У нас с вами за плечами тоже немало побед на информационном фронте. Мы знаем, за что сражаемся. За суверенитет Беларуси, наше национальное достоинство, будущее наших детей", - заявил глава государства.

"Я не хочу никакой войны. Уверен, что подавляющее большинство (людей. - Прим. БЕЛТА) в Беларуси не хотят войны", - заявил глава государства. Он подчеркнул, что постоянно на простых примерах объясняет, насколько страшна любая война. "Сломать жизнь и гнить в окопах - это не надо ни одному из белорусов, - заявил Президент. - Поэтому я войны не хочу и делаю все, чтобы ее не было".

Да, сейчас в стране много говорится о нынешнем опасном моменте, о разного рода тревожных сигналах, о высокой вероятности горячего противостояния, заметил Александр Лукашенко. Это, по его словам, объясняется в том числе историческим опытом Великой Отечественной войны, начало которой, как отметил Президент, руководители пропустили, не спрогнозировали вовремя. "Поэтому нам нельзя пропустить. Я военным всегда говорю: мы должны подготовиться к этому. Поэтому мы строим рубежи на западе нашей границы", - пояснил глава государства. Учитывая опыт Брестской крепости, которую враг захватил в самом начале войны, сейчас Беларусь возводит свои оборонительные сооружения дальше от границы, чтобы выстроить оборону наиболее эффективно.

"Я пытаюсь через вас (представителей СМИ. - Прим. БЕЛТА) донести народу то, что происходит сейчас, и соответственно на это реагировать. Но это не значит, что Лукашенко - "агрессор", как они там кричат, вопят, особенно в Польше, и хочет войны. Я больше всего, больше, чем миллионы белорусов, не приемлю и не хочу войны", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент поблагодарил всех представителей медийного сообщества за работу, высокий профессионализм, принципиальность, преданность родной стране и, самое главное, за смелость. "Никогда никого не бойтесь. Вы на своей земле. В противном случае, чем вы отличаетесь от тех беглых, которые сбежали и там сегодня дрожат, чтобы не потерять работу или какую-то копейку перехватить, чтобы по-прежнему бороться против нашей страны. А там деньги уже не дают даже на СМИ. Только отдельным, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Все, что разворачивается против нас, - под контролем спецслужб. Конечно, не польских и не литовских. Там они (американцы. - Прим. БЕЛТА) уже заправляют и орудуют. Но деньги дают на оружие, вооруженную борьбу, на захват хотя бы клочка земли на территории Беларуси. Это им надо. Американцам прежде всего. Даже не европейцам".

"Штиля, тихой погоды на этом информационном фронте, где мы с вами воюем, не будет, - предупредил глава государства. - Тем интереснее в этом плане. Мы и профессионально должны расти, чтобы противостоять на этом фронте. Никуда не денемся. Эта война уже пришла к нам. Самое главное - чтобы она не переросла в горячую".

"Мы - наследники победителей, поэтому мы должны побеждать. Другого пути у нас нет. Потому что время выбрало нас!" - подытожил Президент.