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Как попасть на ВНС и что станет с партиями Беларуси? Изменения законопроектов обсудили на совещании у Президента
Доработанные законопроекты "О Всебелорусском народном собрании" и "О политических партиях" сегодня обсудили на совещании у Президента.
По поручению Александра Лукашенко первый документ после экспертного прошел широкое общественное обсуждение. Все конструктивные предложения учтены и нашли отражение в обновленном варианте. Определено. За ВНС - стратегия, как будет развиваться страна на перспективу. Также при возникновении спорных вопросов собрание становится стабилизатором для общества. Делегаты (а они представят абсолютно все сферы) должны принимать решения по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни. На это обратил особое внимание глава государства.
И общество должно понимать важный момент. Собрание хоть и принимает стратегические решения, но не имеет права вмешиваться в деятельность других органов, подменять или выполнять их функции.
За ВНС исключительно глобальные задачи. И это точно не значит, что можно "мельчить" и вешать на плечи народного вече еще и различного рода обращения и просьбы, например, уровня выездных приемов граждан.
Также доработаны и отдельные положения закона "О политических партиях". Как подчеркнул Александр Лукашенко, на политическом поле страны должны работать только те из них, которые соответствуют основным принципам нашей внутренней политики. Илона Красутская рассказала подробнее о результатах работы над важнейшими документами.
Совещание о результатах работы над законопроектами о ВНС и политических партиях
Новая Конституция в Беларуси и, как следствие, нужно привести в порядок многие законы. Один из ключевых - "О Всебелорусском народном собрании". Множество совещаний у Президента, профильные рабочие группыи потом общественное обсуждение. Из народа поступило более полутысячи предложений. Вот такое сито прошел законопроект о ВНС.
Документ доработали и включили самые конструктивные предложения. По схожему принципу эксперты работали с законопроектом "О политических партиях". Результатам этой большой работы сегодня посвятили новое совещание.
ВНС - стабилизатор общества. В этом его основная роль - стабилизировать общество на всех этапах его развития. Если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. А в обычных условиях собрание продолжит работать, как и сложилось, только с дополнительными функциями. Да и встречаться будем чаще, минимум один раз в год. Как я ранее говорил, собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это не постоянно действующий орган. Деньги делегатам никто платить не будет.
Вот так Президент еще раз конкретизировал стратегию и цели ВНС. И в то же время развеял самые ходовые фейки. А то много фантазировали на счет баснословных трат на народное вече. Но чаще звучало, что чуть ли ни это сходка избранных, все места якобы уже "распределены".
Поясняем: в составе собрания будут представители различных сфер. И никто еще никого не выбрал. Разумеется, это должны быть люди с безупречной репутацией, которым может доверять страна. Шутка ли, отдать стратегические решения просто так кому-то "с улицы".
В состав ВНС войдут представители всех слоев белорусского общества и это главное. Представителей трудовых коллективов там будет около 90 %: учителя, рабочие, врачи и т. д. Но это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял, не понял, отсидел и уехал. Таких там быть не должно.
Как стать делегатом ВНС, какие вопросы будет решать собрание?
Отдельно остановимся на тех предложениях, которые поступили во время общественных обсуждений. Были хорошие идеи насчет формата ВНС и порядка формирования собрания, его функций, кем должны быть делегаты, которым принимать решения. Как будут определять повестку собрания? Вопросы легитимности выборов, изменений и дополнений в Конституцию. И роль делегатов в решении этих вопросов. Механизм уточнили.
Так как попасть на ВНС? И кто будут эти люди? Вопросы с конкретными ответами.
Самовыдвижение - это, конечно, хорошо. Можно себя оценивать очень высоко. Но соответствует ли эта субъективная оценка объективному мнению - это вопрос. Поэтому в законопроекте предлагается ясный механизм: выдвинуть делегатов на ВНС должны большие группы людей. Если мы говорим о гражданском обществе, то кандидата должны поддержать не один, два или три человека. Это большие общественные объединения, массовые, где эти люди себя показали, зарекомендовали, есть представление об их профессиональных, человеческих качествах, о способности принимать решения.
Главная задача ВНС
Главная задача Всебелорусского народного собрания - определять стратегию государства. В то же время на случай непредвиденных обстоятельств оно должно сработать как страховочный механизм. Кстати, это весомый аргумент, если кто-то принижает значимость и необходимость собрания.
Светлана Любецкая сообщила, что "поступило порядка полутысячи откликов. Подавляющая часть предложений носила конструктивный характер. Из них две трети предложений касались уточнения самих редакций статей законопроекта. Около 40 откликов включали положительную оценку законопроекта в целом, но без конкретных предложений. И только 18 заявителей, а это 3 % высказались о нецелесообразности создания ВНС".
Не только 3 % в обществе считают, что ВНС не нужно. Люди должны понимать, что спокойно так не будет. Мы уже опыт имеем 2020 года. Нам спокойной жизни не дадут. Даже если мы будем этого хотеть - весь наш народ - спокойной жизни не дадут. И вообще по-народному, ну, а вдруг? Ну, а вдруг случится неразбериха? 2020 год - это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Это главное. И внутри нашлись несколько тысяч человек, которые поддались этому. А если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри. У нас этого не было. Но это может быть. Особенно сейчас, когда меняется поколение, когда естественно будет меняться власть, в том числе и Президент. Если появятся вот такие внутренние причины к столкновению. Мы что, лоб в лоб, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно. А тогда какой механизм? Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм - Всебелорусское народное собрание.
Еще один важный момент, который Президент хочет, чтобы общество четко понимало. ВНС, конечно, глыба, но точно не тот орган, раздающий другим госструктурам ЦУ или вмешивающийся в их деятельность. Каждый должен заниматься своим делом. Так и ВНС общество не должно воспринимать как институт, который можно загрузить всеми подряд вопросами. Частные - это точно не по адресу ВНС.
Законопроект "О политических партиях"
Обсудили сегодня и новшества законопроекта "О политических партиях". У нас в стране их 15. Но давайте честно, едва ли мы сможем перечислить их все. Хорошо, если вспомним парочку. Тех, кто реально на слуху и чьи результаты заметны. Очевидно, новый документ - это про эффективность и действие в интересах страны.
О тех самых "случайных попутчиках" на политическом поле журналисты спросили министра юстиции. После того как новый закон вступит в силу, действительно не исключено, что партий станет меньше.
Не хочу перечислять для того, чтобы не было сказано, что министром юстиции перечислены те партии, которые не выполняют даже на сегодняшний день те элементарные нормы по перерегистрации, элементарные нормы по предоставлению документов, которые обусловлены существующим законодательством. Полагаю, что количество политических партий будет уменьшено.
Документу предстоят финальные штрихи. Далее он, как и законопроект о ВНС, поступит в Палату представителей.
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