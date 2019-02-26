Как повысить престиж воинской службы? Вопросы призыва в армию обсудили на совещании у Президента

Вопросы призыва в армию сегодня обсуждали на совещании у Президента. Как повысить престиж воинской службы и полностью укомплектовать Вооруженные силы молодым пополнением. Ведь только сейчас начинают сказываться результаты демографических проблем из 90-х. Плюс ко всему, новое поколение все чаще пользуется многочисленными отсрочками. В такой ситуации и вопросы мотивации выходят на первый план.



Над гражданскими льготами и преференциями для тех, кто отслужил, уже думают в Министерстве обороны. Параллельно и над жесткими мерами борьбы с уклонистами. Но прежде навести порядок на всех уровнях - от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии в целом. Это ключевое требование Президента.



Следующий этап - совершенствование правил призыва. Президент требует еще раз проанализировать отсрочки, которые предоставляются. При необходимости отказаться от некоторых. Тем более что по количеству поводов не служить белорусы уверенно в лидерах постсоветского пространства. При этом никакой коренной ломки в армейской системе быть не должно. Ориентир на поступательное движение и качество новых методов. Подробнее Андрей Кривошеев.

Вопрос в стиле хаки о призыве на срочную службу возник не вдруг и не сверху, от людей с большими погонами и лампасами. Вводные здесь те же, что в демографии - призывников меньше, их здоровье слабее. Плюс те, кто служат сегодня (срочники и курсанты), выступают за новое качество призыва и допризывной подготовки. Чтобы школьная программа готовила не уклониста, а защитника Родины с базовыми навыками и моральным стержнем. Чтобы служили с гордостью и по призванию, а не только те, кто не поступил в вуз и не откосил по здоровью. Офицеры постарше вспоминают советский призыв и предлагают взять лучшее, дополнив под нужды времени. Одним словом, вопрос комплексный и не на одно обсуждение. А потому сегодня на совещании копнули глубоко, но только в первом приближении.



Вопрос защиты Родины и комплектования армии в истории суверенной Беларуси никогда не решался рывками. Отсюда и несколько этапов модернизации - от широких фронтов перешли к мобильной и компактной военной машине. Отсюда глубокая реформа ВПК: сами производим вооружение от брони и ракет до "Полонезов", беспилотников и систем управления. В той же логике территориальная оборона и обновленная высшая военная школа. Академию лидер посещал намедни, вопрос мотивации там звучал как раз снизу - от курсантов и преподавателей. Хорошо, когда служим в ногу со временем: создана IT-рота, работают аналитики современных конфликтов и наука. Но без мотивации, без стержня, сугубо за деньги ни одна военная машина в мире сегодня не гарантирует защиты Родины. Отсюда и тезис Президента в самом начале совещания с постоянными членами Совбеза - народную армию по призыву полностью на контракт не перевести. Долг, мужество и служение Отечеству деньгами не измерить.









Контракт или призыв - это дилемма еще из ранних 90-х. Тогда мечтали о 100-процентной контрактной военной силе. Либеральная утопия и вовсе была за частные военные компании - ЧВК. Когда наемники оказывают военные услуги по защите государству, обществу и даже отдельным меценатам. Утопия провалилась и в Ираке, и в Афганистане, и в современных Украине и Сирии. Если в защите Отечества участвует народ, его не победить. А побежали наемники с поля боя - какой с них спрос? Они же за деньги. В Беларуси иначе - особенно по контракту или на сверхсрочной.



В инженерную базу Влад Белоусов пришел служить 4 года назад. Посторонним людям вход сюда запрещен, поэтому задачи здесь выполняют только подготовленные специалисты. Контрактная система - идеальное решение. Через полтора года солдат не уйдет на дембель, а значит с каждым годом будет выполнять свою работу еще более грамотно и эффективно. За время службы Влад получил высшее образование заочно. Недавно поступил в магистратуру Академии при Президенте Беларуси. Совмещать учебу и службу удается без проблем.



Логика и психология смешанной контрактно-призывной армии такова: на самых технически сложных позициях, где за год наукой обороны не овладеть, - контрактники, но обязанность и священный долг здоровых молодых мужчин это не отменяет.









По числу отсрочек, часть из которых сама молодежь красноречиво называет "отмазками", Беларусь действительно далеко впереди бывших союзных и ныне союзников. У нас их без малого полсотни. Для сравнения, в Азербайджане всего дюжина. У братьев по оружию в ОДКБ, это Армения, Казахстан и Россия, в 2-3 раза меньше. Ближе всех Украина. Но и там отсрочек всего 30 против наших 47.





Есть, конечно, объективные и понятные для общества - первое высшее, маленькие дети, но были и откровенно абсурдные. Пример приводит Главнокомандующий.



Как относятся к призыву и уклонистам молодые мужчины, мы спрашиваем в Витебске. Прошлой осенью здесь в области более 3,5 тысячи парней получили отсрочку. Но здесь же квартирует легендарная 103-я воздушно-десантная бригада - мечта призывника с характером. Та самая, что одной из первых вошла в Кабул, покрыв себя славой, и последней вышла, защищая аэропорт.

Наш первый герой - Андрей Шириленков. Ему 18. Уверен, что после средней школы нужно обязательно пройти и суровую армейскую. Косить - не по-мужски. Будущий воин занимается кикбоксингом и легкой атлетикой. Целенаправленно готовился к ВДВ.





Армия - еще и институт здорового гражданского общества. Здесь ведь коллектив важен, суммирует военком. Одно дело, когда атомизированные потребители решают судьбу первого суверенного государства. Совсем другое, когда повзрослевшие мужчины - граждане берут на себя ответственность за страну и ее защиту.







Руслану 25. Закончил педагогический, тренер по футболу. Воспитывать характер и закалять силу духа у подопечных продолжит после дембеля. Говорит, что к жизни по уставу готов и морально, и физически. Родные - за.





Первый прыжок с парашютом - как родиться заново, рассказывает Олег Ромашкевич. Студенческие будни в сельхозакадемии ныне десантник прервал осознанно и не жалеет. Армия дала закалку и приучила к дисциплине. К дисциплинам аграрным вернется, как отслужит.

К сожалению, не то, что десантники - воины с железным здоровьем, но и менее стрессовые военные специальности не добирают призывников. Виной и демографическая яма - падать будем до 2025 года, и здоровье нации. Уже подсчитано, всего за 10 лет число призывников сократилось на 188 тысяч.

"Для небольшой страны огромная цифра, а для национальной безопасности еще и новый вызов", - подчеркивает Президент.

К главным факторам, что снижают цифры призыва, премьер-министр добавляет еще и мотивацию.

В Беларуси именно Совет Министров отвечает за призыв и допризывную подготовку. А потому слова премьера - почти самокритика. Поручение Президента: на первом этапе навести порядок во всей системе - от школьной парты и первой военной подготовки до поддержки после дембеля. Министр обороны предлагает уже продуманные стимулы для сознательных призывников.

Самая захватывающая для мальчишек подготовка в крупнейшем столичном центре. С чего начинается защита Родины, здесь узнают почти три тысячи парней и девушек. Это старшеклассники со всего Ленинского района. Умение обращаться с оружием, основы строевой подготовки, дисциплина и элементы патриотического воспитания. Плюс для девушек - основы первой медицинской помощи. Увы, но ценный навык, или по-молодежному лайфхак, даже в мирное время. Впрочем, для парней тренажер № 1 уже многие десятилетия - классический и надежный "Калашников".

Руководит центром уже 5 лет полковник в запасе, ветеран нескольких боевых операций Александр Тайдонов. На этом держится безусловный личный и не формальный авторитет у парней. "Везде нужно так", - ставит задачу Президент. Иначе уроки мужества превращаются в формальность там, где не служивший физрук или трудовик отбывает номер на подобных занятиях. Кстати, многие "птенцы" центра Тайдонова "становятся на крыло" как курсанты военных вузов. Так это работает в идеале.





Еще одна проблема, поднятая на совещании, - имидж службы и настроения в обществе. Сложно бороться с фейками и грязными кампаниями против армии. Вдвойне сложнее доказать родителям, которые сами служили в годы советского развала, что современная армия совершенно иная и детей в нее отправлять не страшно, а почетно. Отсюда двойной спрос с силовиков за армейскую дисциплину и быт.

Дмитрий Адикаев служит в призыве уже 15 лет. Через его руки проходит дело каждого будущего защитника Отечества. Говорит - психология меняется. Репутация армии медленно, но восстанавливается. Куда хуже - здоровье призывников.

Есть и другая крайность - спрятаться от призыва за липовой справкой или плоскостопием. Совмин предлагает более суровые меры для уклонистов и дополнительные бонусы для сознательных призывников. Этот подход Глава государства поддерживает. Тем более, и сам служил, и старшие сыновья не подкачали ни здоровьем, ни выправкой.