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Как противостоять глобальной угрозе, не имеющей границ? Президент выступил на международной конференции по борьбе с терроризмом
Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности
Он не знает границ, жесток и бесчеловечен, его жертвы - обычные люди. Этот неутешительный факт констатировал Александр Лукашенко, выступая на международной конференции по борьбе с терроризмом. Большой совместный форум по линии Беларусь - ООН проходит в Минске. Именно Организации Объединенных Наций принадлежит главная роль в обеспечении мира. Наша страна продолжает поддерживать все инициативы объединения. В 2006 году мы выступили за принятие Глобальной контртеррористической стратегии - первого документа, который определил общемировой подход к борьбе с терроризмом. Однако, убежден Президент, сегодня с этим вызовом современности справиться в одиночку, увы, невозможно. Тем более что терроризм активно уходит в интернет или даркнет. В "темной сети" можно без проблем купить оружие, даже бронетехнику, причем абсолютно ниже законодательных радаров. Задача стран - обелить "цифру" и не дать преступникам в руки такое мощное пространство для маневра.
Александр Лукашенко выступил с инициативой сформировать так называемый пояс цифрового добрососедства
Так, Президент Беларуси призывает страны заключить межгосударственные соглашения, чтобы вместе работать над обеспечением информационной безопасности. Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, то есть гарантии не вмешиваться в информационные ресурсы друг друга. В предельно жесткой, но справедливой манере Президент отметил, что многие террористические группировки, от которых сегодня содрогается мир, выведены искусственно и подпитаны как раз оружием и деньгами извне. Как пример - "Аль-Каида" или "Исламское государство". Но шаг еще ближе к пропасти - прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и речь идет о государствах, чей ядерный запас колоссален. Таким образом Глава государства еще раз подчеркнул: дипломатическое кредо Беларуси на мировой арене - никаких войн, никаких разрушений, а только совместная работа над укреплением безопасности будь-то цифровое пространство или реальное евразийское.
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