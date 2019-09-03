Как противостоять глобальной угрозе, не имеющей границ? Президент выступил на международной конференции по борьбе с терроризмом

Он не знает границ, жесток и бесчеловечен, его жертвы - обычные люди. Этот неутешительный факт констатировал Александр Лукашенко, выступая на международной конференции по борьбе с терроризмом. Большой совместный форум по линии Беларусь - ООН проходит в Минске. Именно Организации Объединенных Наций принадлежит главная роль в обеспечении мира. Наша страна продолжает поддерживать все инициативы объединения. В 2006 году мы выступили за принятие Глобальной контртеррористической стратегии - первого документа, который определил общемировой подход к борьбе с терроризмом. Однако, убежден Президент, сегодня с этим вызовом современности справиться в одиночку, увы, невозможно. Тем более что терроризм активно уходит в интернет или даркнет. В "темной сети" можно без проблем купить оружие, даже бронетехнику, причем абсолютно ниже законодательных радаров. Задача стран - обелить "цифру" и не дать преступникам в руки такое мощное пространство для маневра.