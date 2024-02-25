Как работает глава государства и сколько длится рабочий день журналиста Пула Первого - эксклюзивные подробности

Помимо такого важнейшего мероприятия, как электоральная компания, в насыщенном графике Президента на этой неделе была череда международных встреч и переговоров. Сначала - с лидером Республики Сербской, потом большой и серьезный разговор с силовым блоком о текущей ситуации в Беларуси и угрозах вокруг, командировка в Казань и снова Минск.

Вручение государственных наград в День защитников Отечества. Наш политический обозреватель Илона Красутская вместе с коллегами решила на этот раз показать чуть больше, чем обычно. Абсолютный эксклюзив в "Главном эфире".

Знают ли журналисты президентский график наперед? Какой Лукашенко, когда из зала уходят камеры? В каких условиях и где живет Пул Первого в командировках? И кто ведет одноименный телеграм-канал? Вопросы, вопросы, вопросы, которые постоянно адресуют нам люди. Спрашивали - отвечаем…

Первый гость во Дворце Независимости на этой рабочей неделе Первого - Милорад Додик. Президент Республики Сербской. Не путать с Сербией. Да, географически они рядом, но это другое государство и президент там тоже другой.

Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины. Категорически не поддерживает санкции, введенные против России и Беларуси. И им за это достается.

Европа постоянно баламутит воду, оказывая давление. Запущен курс расширения на Балканы, где главная цель - членство в ЕС и НАТО. Но столица Баня-Лука категорично против.

В Минск Додик привез свой пул журналистов. У каждого из нас свои задачи, дедлайны. Поэтому коллег мы порой буквально не замечаем. А вот пресс-служба белорусского лидера берет на себя все хлопоты, чтобы у гостей не было никаких препятствий в работе.

Сначала инструктаж. Потом полное сопровождение. Журналистов и гостей собирают возле зала, в котором будет проходить мероприятие, примерно за 15-20 минут до его начала.

А потом еще один инструктаж. Мероприятие будет проходить в кабинете Первого. Как видим, все серьезно. В руках у помощника Президента - схема. Эти круги - подсказки: где, кто и с какой стороны будет располагаться, когда начнется беседа. В мероприятии, помимо первых, принимают участие глава МИД и переводчик.

Когда поступает сигнал, самым первым в кабинет заходит не гость, а операторы.

Нужно за доли секунды занять правильную точку для съемки. И все это без "здравствуйте" Президенту. Ведь первым должно прозвучать приветствие главных.

У лидера боснийских сербов сейчас много зарубежных поездок, и Запад трактует это как вызов. Компактное государство с миллионом населения показывает, что заинтересовано сотрудничать со всеми, кто этого хочет, но без подчинения. Очень созвучно с политикой Беларуси.

"Только мужество и стойкость, и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Думаю, что вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей и людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне. И вы на нас можете рассчитывать", - сказал Александр Лукашенко во время встречи с Милорадом Додиком.

Пресса покидает кабинет. А мы в это время расставляем камеры прямо перед приемной Первого, в зимнем саду, где будем ждать Милорада Додика.

Корр: "Прошли переговоры с главой белорусского государства, все ли удалось обсудить?"

В 1999 году, когда НАТО бомбило тогда еще Югославию, Александр Лукашенко был единственным мировым лидером, который, несмотря на опасность, прилетел и поддержал сербский народ и руководство страны. Посещал больницы, вел переговоры, предлагая всяческую помощь и поддержку. И сербы помнят это до сих пор.

Президент Лукашенко - это живая легенда для нашего народа. Он является свидетелем несправедливости по отношению к своему народу и по отношению к сербам, к православным народам. Сербы никогда не забудут этот визит под бомбами. А ведь нас бомбили без резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Лукашенко - это человек мира. Это Президент, который сохранил мир и порядок в своей стране. Я хочу поздравить вашего Президента и его команду, что они могут поддерживать такое состояние в обществе. Милорад Додик, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Сербия с Лукашенко. В центре Белграда сейчас повсюду плакаты с изображением белорусского лидера. На каких бы территориях ни жил сербский народ, даже спустя десятилетия, чувствует признательность и поддержку.

Александр Лукашенко - большой друг сербского народа. Сербский народ никогда не забудет его визит в Сербию в 1999 году. Очевидно, что наш народ хочет гораздо больших и более тесных связей, как с Беларусью, так и с Россией. Белорусы, мы всегда будем с вами, чтобы ни происходило с нами в наши трудные времена и моменты. Иван Иванович, председатель консервативного движения "Наши" (Сербия)

Все мероприятия вне Дворца Независимости журналисты обычно на сленге называют "выездными". Это про серьезный разговор Президента с силовым блоком. Совещание организовали в Доме офицеров. Пресса собирается за полтора часа до начала мероприятия. Это политика безопасности, плюс многим нужно подготовить анонсы, поставить оборудование, записать интервью до начала.

Мероприятие, где, можно сказать, не слишком разнообразная картинка. Хотя мужчины в парадной форме - это всегда отличный визуал. Но многим из них в силу специфики работы светиться ни к чему. Тот случай, когда суть в приоритете. Но и картинка очень важна. Главный, крупный план, должен быть идеальным. Смотришь - и сразу понимаешь: с таким надежно.

На совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности глава государства подчеркнул, что Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически.

"Сегодня крайне важно не просто реально оценивать обстановку и понимать, что происходит, но и оперативно действовать. И надо действовать на упреждение", сказал Александр Лукашенко.

Почти 3 часа шел разговор Президента с силовым блоком. Доклады госсекретаря Совбеза, министра обороны, генпрокурора и так далее. Хотя в мировой практике детали такой сферы, как безопасность, не принято афишировать. Но тем, что позволительно и не в ущерб, глава государства и компетентные структуры всегда делятся. Не для того, чтобы запугать, а чтобы люди понимали реальную ситуацию, какие есть угрозы и сценарии развития событий.





"Первый - самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании. Но при этом сами оценивают его как маловероятный. Реальных предпосылок для раскачивания ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят", - сказал глава государства.



"Второй - основной. Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году, - сказал Александр Лукашенко. - Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста".



"Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Этого допустить нельзя, - подчеркнул Президент. - Вот в этом причина и суть всегда моих жестких требований, чтобы вы не расслабились. Особенно мы, люди в погонах. Если мы расслабимся и прозеваем, хана будет нам и нашей стране".



"Третий сценарий - резервный: игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства считает, что именно этот сценарий может быть реально задействован, ведь первых двух сценариев в Беларуси просто не допустят. "Этот третий сценарий реальный, он будет. Ни первый, ни второй сценарий они не реализуют. Ни сейчас, ни в 2025 году. Мы соберемся и дадим по зубам. А третий - втихую, переворачивая страну, пытаться влезть в умы и души, мозги наших людей, они будут стараться".

Кто сегодня в пуле Первого? Когда у Александра Лукашенко спросили, есть ли у него любимчики среди журналистов, Президент пространственно ответил, что есть такие женщины, которые могут и про сельское хозяйство, и про военпром рассказать. Вот за это можно уважать. Как говорит сам Александр Лукашенко, Президент он женский, так что они за ним везде. И на полигон/учения - в любую непогодь выстоят. Никаких тепличных условий. Безопасность - та сфера, где все как есть. И можно только догадываться, каково тем, кто 24/7 обеспечивает нашу безопасность.

"Спасибо нашей разведке и ребятам. Я Ивану Станиславовичу (председатель КГБ Иван Тертель - прим. ред.) всегда говорю: таких ребят надо ценить. Дороже золота они для нас. Они должны везде и всегда быть поддержаны. В том числе и те, кто валялся две недели на границе, задерживая этих диверсантов из Украины", - подчеркнул белорусский лидер.

На прошлой неделе в Лельчицком районе Беларуси завершилась контртеррористическая операция. Украинские диверсанты (по заданию СБУ) должны были пронести взрывчатку через белорусскую границу. Цель - дальнейшая организация терактов на территории Беларуси и России. Нарушители задержаны, возбуждены уголовные дела.

Как только поступил сигнал, командир подразделения сил спецопераций Александр Филанович в том числе был отправлен на усиление границы.

В государстве открыто идет работа, вся информация о данном мероприятии потом освещается в СМИ, люди понимают, что за мероприятие было. Я считаю, это главное, чтобы у нас с людьми было взаимопонимание. Люди видят эту обстановку вокруг нашей страны, и неважно в каком районе выполняешь задачу, чувствуется от людей поддержка. Скорей всего, уже понимают, что все наши действия направлены для того, чтобы наше государство чувствовало себя спокойно. Александр Филанович, командир подразделения сил спецопераций ВС Беларуси

На следующий день ранний вылет в Казань по приглашению Путина на "Игры будущего", где проходят кибер- и классические соревнования одновременно. Так что пора привыкать к новому слову - фиджитал.

Пока Запад под разными предлогами не пускает наших спортсменов на международные старты и диктует какие-то условия для Олимпиады, на Востоке уже все придумали. "Игры будущего" в Казани - ничего подобного спортивный мир еще не знал. Более 2000 спортсменов из 107 стран мира. И, кстати, никто никому никаких условий не выдвигал, например, ты из Франции и хочешь участвовать - пожалуйста.

Я профессиональный баскетбольный игрок, играю за французскую сборную. Да, это очень интересно для нас. 16 команд - это большой турнир. Доминик Андрэ, участник международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в дисциплине "фиджитал-баскетбол" (Франция)

Для кого-то может пока не очень привычно, но за киберспортом действительно будущее. Соревнования проходят по 21 дисциплине. Привычные виды спорта и сразу же их онлайн-версия. Понятные всем футбол, хоккей и геймерные: дота и "Мир танков". Фиджитал-игры уже называют альтернативой Олимпиады. И уж куда современнее. Плюс в этих видах спорта - все звезды новые, как и сама спортивная история. Грандиозно - самое подходящее слово.

В командировках не как дома. Белорусским журналистам приходится работать по-другому, учитывая многие нюансы. Ходят целые легенды про журналистское житье-бытье. Можем без сна сразу на съемки, а там и завтрак, и обед пропустить. Отдельная история - технические нюансы нашей работы.

В Минск борт номер 1 вернулся из Казани поздно ночью со среды на четверг. А пул Первого еще задержался в Казани. Даже по окончании официальных мероприятий работа для нас продолжается. Репортерам нужно записать стендапы (это когда свой текст журналист говорит в кадре) плюс дополнительные интервью или какие-то другие подсъемки.

Несколько часов на сон, если это можно так назвать, и в 9 утра уже на новом мероприятии во Дворце Независимости.

Это мероприятие пул прогнозировал, все-таки особый день выпал на рабочую пятницу - День защитников Отечества. И Главнокомандующий, конечно, по традиции вручит госнаграды "За отвагу, воинскую доблесть и службу Родине".

"Наш народ спит спокойно, потому что в боевых операциях, порой с риском для жизни, участвуют и офицеры, и генералы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил военных за службу и за то, что гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. "Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле", - добавил он.

Несмотря на то что формат мероприятия частый во дворце, волнуются и будущие обладатели, и те, кто отвечает за процесс, чтобы все было на высшем уровне.