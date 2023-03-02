Как визит Александра Лукашенко в Китай накалил мировые СМИ

В фокусе внимания дружба и прагматизм. Государственный визит Президента Беларуси в Китай широко освещают мировые СМИ. "Мирные переговоры помогут положить конец кризису" - с таким заголовком вышел материал в ChinaDaily. А немецкая Tagesschau обеспокоена тем, что Си Цзиньпин принимает Президента Беларуси, а Зеленскому не звонит уже год.

Реакция СМИ в обзоре Яны Менделевой.

Дружба и прагматизм в фокусе внимания

С тех самых пор как самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пекина, география изданий, публикующих материалы на эту тему, серьезно расширилась. СМИ резво переключались с одного громкого заявления на другое.

Свои комментарии сделали арабская Al Jazeera, индийская Patrika news, аргентинская La Nación и даже мексиканская El Sol del Centro.

Пристально следили за ходом высокого визита американские таблоиды. В погоне за громкими заявлениями уже по традиции выдали множество конспирологических теорий. Желтым клеймом позора наградила себя New York Times. Казалось бы, причем здесь Москва? Но визит Президента Беларуси там окрестили показателем крепнущих связей России и Китая.





Издание Washington Post разглядело во встрече "однозначный посыл со стороны Китая Западу - срединное государство не намерено следовать в фарватере западной политики по изоляции России и ее ближайших друзей".

"Прием у себя одного из ближайших союзников Путина… вряд ли противоречит утверждению о том, что Пекин одобряет действия Москвы. Возможно, беспокоятся некоторые официальные лица США и Европы, вплоть до предоставления военной помощи, несмотря на их неоднократные предупреждения".

На самом деле в искаженной картине СМИ "с ограниченными возможностями подачи правдивой информации" все до боли скучно и однотипно. Твердили о явном сигнале антизападной политики Поднебесной. А вот немецкая Tagesschau обеспокоилась тем, что Председатель КНР встретился с Президентом Беларуси, но ни разу не поговорил с Зеленским с начала российской спецоперации.





"Китай позиционирует себя как нейтральный. Но пока Си принимает в Пекине Лукашенко, ближайшего союзника президента России Владимира Путина, Си даже не разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала войны".

Якобы "глухость Пекина в отношении Зеленского и полную открытость Китая в отношении Лукашенко и Путина" волнует и журналистов еженедельника Der Spiegel. Но связи Минска и Пекина действительно крепнут. Об этом и пишут местные СМИ.

"Приветствуя нерушимую китайско-белорусскую дружбу, Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны еще больше укреплять политическое взаимное доверие и оставаться хорошими друзьями и партнерами друг друга".

Партнерство всепогодное, среди общих интересов, помимо прочего, скорейшее установление мира в Украине. "Мирные переговоры помогут положить конец кризису" - с таким заголовком вышел материал в ChinaDaily. К слову, китайская пресса на раздутый Западом ажиотаж отреагировала не без иронии.

Журналисты GlobalTimes констатируют в ангажированной реакции "мелочную чувствительность Запада". Описывать Беларусь как "маленького союзника России" и предполагать, что "расширяющееся влияние Китая" должно быть причиной для беспокойства не только крайне узколобо, но и "отражает неискренность и лицемерие некоторых западных политических элит по отношению к миру".

"Беларусь, Россия и Украина известны как три славянских брата, имеющих общие исторические корни. Минск неоднократно играл роль посредника между Россией и Украиной в то же время, как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН - Китай - всегда играл позитивную роль в содействии мирным переговорам. Это следует рассматривать как положительный момент для международного сообщества".