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Как вывести проблемные сельхозпредприятия на эффективную работу, обсуждают во Дворце Независимости
Как вывести проблемные сельхозпредприятия на эффективную работу, в эти минуты обсуждают во Дворце Независимости.
Разработать меры Президент поручил правительству в конце прошлого года. То есть неплатежеспособным организациям АПК нужен новый механизм финансового оздоровления без судебных процедур. Все полномочия планируется передать главам райисполкомов. Сейчас этот вопрос регулируется 253-м указом, но это помогло лишь половине хозяйств. Проект указа предусматривает, к примеру, возможность кредитору выбирать механизм реструктуризации - это может быть выпуск акций, мировое соглашение, отсрочка и рассрочка долговых обязательств, приостановка начисления процентов и неустойки. Обсудить новый механизм пригласили правительство, профильные ведомства и губернаторов.
Сегодня в Беларуси около 1300 сельхозорганизаций. 283 проходят процедуру досудебного оздоровления. Почти в половине из них ситуация улучшилась, однако еще 159 восстановить платежеспособность так и не смогли.
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