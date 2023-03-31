Как Запад пытается втянуть Беларусь в войну. Лукашенко разложил все по полочкам

Беларусь пытаются втянуть в войну, особенно усердствуют ее западные соседи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Война там где-то далеко: в Афганистане, Сирии, Ливии. Война уже у нас: за нашим забором острый конфликт, внутри - вы видите, что происходит. Происходит то, о чем я вас предупреждал в 2020 году: они испробовали все тогда и подошли к единственному варианту - военному, чтобы нас сломать. Это и происходит. Повод всегда найдется. Беларусь пытаются втянуть в войну. Особенно усердствуют наши соседи. Эти факты не спрячешь", - сказал Александр Лукашенко.

Факт первый

Президент обратил внимание, что на военные нужды только в 2023 году Польша планирует направить около 21 млрд евро, или примерно 3 % от ВВП. Это на 70 % больше, чем в 2022-м. К 2024 году эта цифра может вырасти до 28 млрд евро - более 4 % от ВВП. "Это в два раза больше, чем требовало НАТО. Зачем? Кто ей, Польше, угрожает?" - задал риторический вопрос глава государства.

Факт второй

Усиленными темпами идет и перевооружение польской армии. Причем оружием наступательного характера. Только в соответствии с последними контрактами Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО "Хаймарс", 50 ПТРК "Джавелин", 1500 БМП "Барсук" собственного производства.

Факт третий

"Принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тыс. человек к 2035 году. То есть практически в два раза больше, чем Польша располагает сегодня. Реализация этих планов выводит Варшаву на лидирующую позицию среди стран НАТО в Европе. И это делается американцами сознательно", - отметил Александр Лукашенко.

Факт четвертый

Одновременно ускоренными темпами идет переброска войск НАТО на восток. Группировка блока только в Польше и странах Балтии сегодня насчитывает более 21 тыс. военнослужащих, 250 танков, почти 500 бронемашин, около 150 самолетов и вертолетов. "И вся эта армада демонстративно тренируется у границ Беларуси и России. Вопрос тот же: зачем?" - сказал Президент.

Факт пятый

Кроме того, в Польше полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Беларуси, констатировал глава государства. По его словам, со временем все эти факты будут обнародованы, пока же "идет кропотливая, закрытая работа".

"Но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал: они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны, - заявил Александр Лукашенко. - Делают из наших беглых боевиков. А по-простому - бандитов, которых не жалко. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо".

Факт шестой

"Одновременно готовят и забрасывают террористов в нашу страну для проведения диверсий и актов устрашения. Пытаются создать подпольные экстремистские ячейки для координации протестной деятельности. Передают вооружение и финансовые средства. Вы думаете, все это просто так? У них есть конкретные планы, и они не стесняются об этом говорить открыто", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент привел несколько цитат военачальников стран НАТО. Так, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-полковник Цорн 8 сентября 2022 года заявил: "Беларусь может вступить в войну. В этом случае странам - членам НАТО следует начать тайные операции против целей на ее территории. НАТО должно подготовиться поддержать военными средствами политические изменения в Восточной Европе. Такими переменами могут стать демократическая революция и народное восстание в Беларуси".

Министр обороны Польши Блащак в конце прошлого года сказал: "Если Украина не сможет достигнуть решающей победы на востоке, то НАТО должно серьезно рассмотреть вопрос открытия второго фронта - против Беларуси". По словам главы государства, на одном из закрытых совещаний Блащак агитировал присутствующих по этому поводу.

Свое заявление сделал и командующий 101-й воздушно-десантной дивизией США генерал-майор Макги: "Беларусь является одной из возможных целей. 101-я дивизия подготовлена для занятия стратегических пунктов на территории Беларуси".

"Это буквально несколько фактов, добытых нашей разведкой. В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мной были активизированы - настоятельно - переговоры с Президентом России по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 1990-х годах", - подчеркнул Александр Лукашенко.-

(Дополнено в 13:38)