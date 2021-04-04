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Как защитить отечественного производителя, обсуждали во Дворце Независимости
Как защитить отечественного производителя от недобросовестных конкурентов и потребителя от необоснованного роста цен, на неделе обсуждали во Дворце Независимости. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех. В первую очередь важно насытить рынок собственными товарами по доступным ценам. МАРТ принял решение продлить регулирование цен на социально значимые товары до конца июня.
Вместе с министерствами промышленности, экономики и Белорусской торгово-промышленной палатой ведомство определится с подходами для определения понятия "отечественный товар", чтобы в дальнейшем усовершенствовать систему госзакупок. Чем выше локализация, тем больше будет льгот по доступу к госзаказу и госзакупкам к участию в конкурсах. Подобная система начала работать на рынке ЕАЭС с этого года.
За прошлый год импорт в Беларусь снизился на 104 миллиона долларов. Сказывались, конечно, сложности поставок в условиях пандемии. Однако наш рынок не почувствовал отсутствия каких-либо товаров - белорусские предприятия могут замещать завозное и быть конкурентными. Отметил в проекте “Разговор у Президента” министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Сейчас в МАРТ обсуждают и меры поддержки для новичков потребительского рынка. Чтобы у производителей было больше возможностей попасть на полку магазина, причем на хорошее место, а новый товар смог заявить о себе покупателю. Главная цель - доля белорусских товаров должна расти.
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