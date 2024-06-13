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Какие задачи Лукашенко ставит перед Марковым и что с авторской передачей на ОНТ

Какие задачи Лукашенко ставит перед Марковым и что с авторской передачей на ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении министром информации Марата Маркова поставил ему ряд задач по работе в медиасфере, но также поручил сохранить и авторскую передачу, которую новый министр, а прежде руководитель телеканала ОНТ вел в эфире, сообщает БЕЛТА.

"Министерство - это будет твоя основная должность. А дальше я буду только рад, если будешь справляться и вести свою передачу. Но не в ущерб основной работе", - сказал глава государства.

Одна из главных задач министра - распределение финансовых средств на реализацию различных проектов в СМИ и контроль за эффективностью их использования. "Главное - деньги, финансы, вы их должны держать в руках и каждому давать по копейке туда, куда надо. Это главное для меня. Ну, организационно немножко поможете. И они же должны шевелиться", - отметил Александр Лукашенко.

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