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Каким должен быть новый парламент, обсудили во Дворце Независимости
Парламент играет большую роль для стабильности общества. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом Председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко. Нынешний состав завершает работу: финальная сессия Палаты представителей шестого созыва откроется 2 октября. В постоянных комиссиях находится на рассмотрении 60 вопросов. Основная задача депутатского корпуса - принятие пакета бюджетных документов на следующий год. Как раз сейчас парламентарии в профильных комиссиях работают над прогнозом-2020 и бюджетом совместно с правительством и Минфином. Александр Лукашенко считает важным ускорить эту работу, чтобы до начала финансового года были утверждены важные для страны документы. Говоря о будущем парламенте, Президент высказал мнение, что там должны быть представлены все слои общества.
Нынешний состав Палаты представителей серьезно поработал над укреплением законодательной базы и международного авторитета Беларуси. Парламент - это серьезная школа. Таких профессионалов нельзя потерять, и те, кто захочет работать, должны найти себе применение в государственных органах, считает Президент.
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