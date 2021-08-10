Каким предстал "Большой разговор с Президентом" в национальной и зарубежной прессе? Анализ и комментарии

"Большой разговор с Президентом"состоялся накануне. Большой, свыше 8 часов. Глубокий: все острые темы ушедшего года. Откровенный, т.е. без купюр и умолчаний, даже там, где традиционно лукавят политики. Например, о миграции, войне, геноциде или пандемии. Таким предстал разговор Президента с журналистами и экспертами в национальной и зарубежной прессе.

О качестве диалога говорит даже тот факт, что многим политикам по соседству и далеко за океаном пришлось экстренно оправдываться, защищаться, отгораживаться от правды санкциями и цензурой. И еще - на поверхность вышла полная деградация журналистики и экспертизы по Беларуси в Британии и США. Зрители и читатели CNN, ВВС, Wall Street Journal были в шоке от однотипных, фейковых и скучных вопросов об одном и том же. Вряд ли совпадение, но во время "Большого разговора" в Лондоне рассерженные горожане пошли на штурм штаб-квартиры ВВС с криками "Долой фейк-ньюс!", "Хватит лгать!" и "Долой информационный концлагерь!".



Нам очень хочется проявить солидарность, защитить репутацию и право британских коллег высказывать свои убеждения. Но для этого им стоит чуть шире смотреть на мир и Беларусь, хотя бы без фейков и клише. А во-вторых, заметить то большинство британского, да и американского общества, которым они промывают мозги, и чьи интересы не учитывают.



Реакции на "Большой разговор" и нюансы самого диалога изнутри собрал его участник, политический обозреватель Андрей Кривошеев.







Два текста Wall Street Journal о Беларуси с разницей в один день. Первый до Большого разговора. Заголовок: "Лукашенко в Беларуси усиливает влияние через год после выборов. Лидер выдержал давление внутри страны и из-за рубежа при поддержке России" - фактически это признание поражения и бессилия коллективного Запада и их агентов в Беларуси. Но, после Большого разговора пораженческие настроения становятся просто паническими: "Лукашенко в Беларуси дерзок даже после того, как Запад ввел новые санкции. Давний лидер страны назвал своих политических оппонентов иностранными агентами". Журналистка, похоже, сама не до конца понимает, как можно высмеивать Штаты и Великобританию, опираться на свой народ и союзников, а вещи называть своими именами. Ведь это теперь не принято даже в Лондоне.





Пока Wall Street Journal недоумевает смелости Беларуси, а их коллеги в Минске зачитывают однотипные фейковые вопросы, лондонцы штурмуют ВВС. С криками "Хватит врать!" и "Долой карантинный фашизм!" Можно осуждать агрессию и насилие британских полицейских, но фейк-ньюс это не извиняет. Весь мир устал от лицемерия, двойных стандартов и пропаганды западного превосходства. Оно закончилось еще до пандемии.

Смелость и независимость Беларуси раздражает. Коллективное Би-Би-Ди (Байден, Баррель, Джонсон), не нашлись чем ответить и рванули за стоп-кран санкций. Но, во-первых, могут повлиять показательно лишь на 3 % экспорта. Во-вторых, новая логистика экспорта не подвластна троице.



Санкционная война. Коллективный запад в бешенстве. Пытается ударить так, чтобы сразу две экономики Беларуси и России отправить в нокдаун. Но, из четверти века независимости Минск лишь четыре года работал в более-менее спокойном режиме, знаем, как расти во враждебной среде. У России санкции с 2014-го. Москва тоже научилась их обходить и даже с прибылью компенсировать импортозамещением. Так что любой удар по союзникам - это признак слабости, прежде бьет по Евросоюзу, а на выходе делает наши экономики сильнее и сплоченнее. Есть такая тактика в восточных единоборствах - энергию противника обращать против него. Минск и Москва знают как.



Беженцы. Преступления против человечности

На границе Европейского советского союза (коротко Евро "СС") происходит принудительная депортация беженцев, избиение, стрельба по безоружным и даже убийство. Пока одно. Но вот еще два показательных варварства. Накануне литовские силовики бросили инсулинозависимого умирать, а сегодня

. Все вместе это преступления против человечности без срока давности.

Лицемерный ЕвроСС на эти факты закрывает глаза, как и на концлагеря в Литве, где пытают голодом, чесоткой, COVID и нечеловеческими условиями.

Ответ не политика, но человека на миграционный беспредел Прибалтики. Все, кто нуждается в помощи, ее получат, охранять ваши границы Беларусь не намерена, по крайней мере бесплатно и в условиях гибридной войны. Рухнет литовский режим - это ваша забота. Сегодня, кстати, в Вильнюсе второй "Черный лебедь". К беспорядкам на тему миграции добавился протест против карантинного фашизма.

При этом все, кто едет в Беларусь жить и работать из Украины, Прибалтики, стран бывшего Советского Союза, кто чтит закон и платит налоги, получат даже не вид на жительство, а гражданство до конца года. Прямое поручение главе Администрации. Заслуга нашей коллеги Ксении Лебедевой.

Союзные отношения с Россией - спокойное движение к глубокой интеграции.

Последний спорный момент - равные цены на газ или рыночный доступ к трубе для любого поставщика. В Питере на высшем уровне сняли все прочие подводные камни. Политическая надстройка пока не актуальна. Министерства уже работают в связке, посмотрите на учения "Запад-2021". Доступ на рынки, промышленная и гуманитарная политика - базис. Самый народный вопрос осени - поступление в вузы - и тот снят.





Большаячасть"Большого разговора" - об Украине

С одной стороны, растущий товарооборот, поддержка электроэнергией и жителей приграничья. С другой, абсолютно невменяемый киевский режим. Санкции, переброска боевиков и оружия, загадочная смерть бежавшего Шишова. Зеленский пробует оправдаться, мол, сами от неонацистов страдаем, их поставками не занимаемся, а по санкциям это Евросоюз так решил.

"Не виноватая я, они сами собой пришли" от Киева - это ложь. Группы террористов Автуховича, Сидоракина и Олиневича с оружием пришли из Украины. Перелеты Киев закрыл раньше Брюсселя, сделав прямой рейс в Крым делом времени. Эмбарго и квоты вводит киевский режим, хотя ответка по ГСМ может быть болезненной в канун отопительного сезона и нового Майдана в Киеве. Красную линию жовто-блакитная власть уже преступила.

Есть и практическое решение. Три независимых украинских канала, бессудно закрытые киевским режимом, могут получить телевизионную кнопку в Беларуси. Разве не справедливо?

Внутренняя политика: Конституция, преемственность, инициатива

Это пытаются замолчать оппоненты, но львиная доля дискуссии во Дворце Независимости вчера касалась внутреннего развития. Большинство уроков 2020 года выучено. Например, реформа Конституции, февраль - крайний срок. Да, есть споры (например, полномочия Всебелорусского народного собрания, Конституционного суда, парламента, правительства и губернаторов), но это и есть стратегическая задача: найти баланс. Редкий случай - Президент откровенно скажет: "Пока не знаю, как".

Общественные инициативы от народных движений до патриотической блогосферы. Спасибо за позицию. Будем поддерживать, но не лепить, как из глины. Любая реальная сила должна сформироваться сама.

Народное единство и гуманность власти в одном решении. Оступившихся, но не преступивших закон фатально, могут помиловать. Список из ста человек намедни передал Юрий Воскресенский, поручившись головой.

Язык блогосферы в политике. Жесткий, эмоциональный, откровенный. Исполнил коллега с РТ Костя Придыбайло.

Передать всю глубину и внутреннюю эмоциональность "Большого разговора" вряд ли возможно. Даже восьмичасовой прямой эфир, на что способен лишь уверенный в себе, государстве и обществе политик, не откроет все нюансы.

В одном опозорившиеся американо-британские журналисты были правы: смелость и дерзость в традиции нашего народа. Вся история белорусов стоит на этом фундаменте. Можно, как нацисты, уничтожить треть, но стереть с карты Евразии уже невозможно. Такой урок вынесли за прошедшие 12 месяцев.

Убедительный, жесткий, прямой и в прямом эфире последний аккорд годового политического сезона. Но уже с сегодняшнего дня новый отсчет и новые задачи. Кто застрял в прошлом, у того нет будущего.



