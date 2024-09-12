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Какое главное качество белорусов помогло сохранить страну
Александр Лукашенко заявил, что белорусы приумножили наследие Советского Союза, превратив это достояние в национальные бренды, сообщает БЕЛТА.
"Минская область сегодня - один из лидеров в промышленности и сельском хозяйстве. А ведь когда-то мы стояли в прямом смысле "на ростанях", выбирая свой путь. Мы определялись, куда и как идти: развивать промышленность, становиться аграрной страной или вообще распродать иностранцам советское наследие и сосредоточиться, как тогда говорили, на каких-то услугах? Результаты нашего выбора сегодня видят все - мы сами, наши друзья и недруги", - заявил Александр Лукашенко.
Он констатировал, что в Беларуси высокопродуктивный АПК, развитая горнодобывающая промышленность, машиностроение мирового уровня, модернизированная нефтепереработка и многое-многое другое.
"Ничего не разбазарено, не потеряно. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза, превратив это достояние в национальные бренды современной Беларуси. Как нам это удалось? Благодаря людям, живущим на благословенной белорусской земле, их мудрости, терпению и, самое главное, "працавітасці", - подчеркнул Президент.
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