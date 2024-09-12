Какое главное качество белорусов помогло сохранить страну

"Минская область сегодня - один из лидеров в промышленности и сельском хозяйстве. А ведь когда-то мы стояли в прямом смысле "на ростанях", выбирая свой путь. Мы определялись, куда и как идти: развивать промышленность, становиться аграрной страной или вообще распродать иностранцам советское наследие и сосредоточиться, как тогда говорили, на каких-то услугах? Результаты нашего выбора сегодня видят все - мы сами, наши друзья и недруги", - заявил Александр Лукашенко.