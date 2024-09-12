Какой самый страшный сон у неолибералов и псевдодемократов, рассказал Президент Беларуси

Самоорганизация глобального большинства является страшным сном для западных неолибералов и псевдодемократов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на II Минской Международной конференции по евразийской безопасности, пишет БЕЛТА .

"Самоорганизация глобального большинства - это страшный сон западных неолибералов и псевдодемократов, - обратил внимание глава государства. - Более того, экономическое давление и политический шантаж привели к обратной реакции - большинство осознало свое истинное положение, реальный вес и влияние на мировой арене".