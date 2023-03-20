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Калмыцкая делегация посетила МТЗ и МАЗ
20 марта в Беларуси состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Сразу после переговоров на высшем уровне калмыцкая делегация отправилась на крупные промышленные предприятия Беларуси. Одно из них - Минский тракторный завод, который в рекламе не нуждается. 70 % сельхозмашин в этом российском регионе белорусские. И, судя по неизменно высокому спросу калмыцких партнеров, это еще не предел.
В рамках визита, который состоялся, мы можем предложить региону весь шлейфтехники и оборудования АПК. Это может в дальнейшем увеличить объемы производства продукции.
А вот продукция Минского автомобильного завода в Калмыкии представлена не столь глобально. Сейчас в регионе есть дефицит общественного транспорта. Существующий автопарк порядком устарел, поэтому белорусские автобусы будут весьма кстати.
Не отходя от кассы, сейчас будем готовить предложения. Руководитель региона задавал очень грамотные и нужные вопросы по части сервиса, обслуживания, эксплуатации. Чувствуется, что регион серьезно настроен.
Также российским партнерам приглянулась коммунальная и дорожная техника. Белорусская сторона готова предложить варианты, учитывая все пожелания заказчика.
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