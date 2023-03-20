Калмыцкая делегация посетила МТЗ и МАЗ

20 марта в Беларуси состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Сразу после переговоров на высшем уровне калмыцкая делегация отправилась на крупные промышленные предприятия Беларуси. Одно из них - Минский тракторный завод, который в рекламе не нуждается. 70 % сельхозмашин в этом российском регионе белорусские. И, судя по неизменно высокому спросу калмыцких партнеров, это еще не предел.