Если кто-то думает, что 1990-е были просто лихими, то он ничего не знает о том времени. Это была в каком-то смысле клиническая смерть государства. За три года с 1991-го белорусы познали все "прелести" свободной рыночной экономики: хаос, политические авантюры и духовный кризис. Производство рухнуло почти вдвое, магазины пустые, зарплаты - смех сквозь слезы.

На этом фоне 20 июля 1994 года в Овальный зал Дома правительства вошел 39-летний мужик. Он не был похож на представителя номенклатуры того времени: ни на экс-партийных бонз, ни на новых хозяев жизни в костюмчиках от Brioni стоимостью как зарплата среднестатистического белоруса за несколько лет. Это был первый Президент независимой Беларуси Александр Лукашенко.

Пишут, что инаугурация первого Президента обошлась всего в 5 тыс. долларов - небольшая сумма, чтобы дать старт новой истории. За спиной у Лукашенко не было ни партии, ни финансовых олигархов, у него был только мандат от миллионов белорусов.

Президент от народа: как Лукашенко вошел в большую политику

Чтобы понять феномен 1994 года, нужно заглянуть в закулисье. В Верховном Совете тогда заседало 360 человек, практически каждый тянул одеяло на себя.

А что касается избирательной кампании, то в ней участвовал Вячеслав Кебич - тогдашний глава Совмина, фактический хозяин страны, человек из обоймы, которому опора на старую номенклатуру должна была обеспечить победу. Но что мы видим? В первом туре и Кебич, и националист Позняк уступили депутату Лукашенко. А второй тур окончательно расставил все на свои места. Люди устали от красивых речей, они хотели хлеба и порядка.

80,34 % - это колоссальный результат для человека без партии и без денег. Страна действительно на тот момент стояла у пропасти. С 1991 года происходило обвальное падение производства. За три года основные фонды сельхозпредприятий сократились вдвое. В стране были инфляция, дефицит, рэкет. И на этом фоне парламентская "говорильня" смотрелась как издевательство.

В день инаугурации было сказано: это момент, когда должно остановиться противостояние, давайте делать первый шаг к гражданскому согласию. Президент протянул руку даже тем, кто его ненавидел, но националисты "супрацоўнiчаць з урадам Лукашэнкi адмовіліся".

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Президентская власть для белорусского народа и реализация этой концепции президентской власти нашим национальным лидером была однозначна и понятна - социально ответственный бизнес, честно выплаченная вовремя зарплата, ответственность всех, трудовая дисциплина и равенство всех перед законом, а также создание ситуации, когда гарантировано самое важное, фундаментальное право человека - это право на жизнь. И из этого права проистекают все остальные, в том числе право на собственность, если она заработана честным способом, а не уворована, гарантии образования, медицины и возможность гармонично и самодостаточно развиваться. Поэтому президентская власть в Беларуси и первая инаугурация синонимична возвращению важнейших прав белорусской нации, которые у нее пробовали отобрать с 1991 по 1994 год".

Суверенитет как броня: 32 года спустя

В 1994-м у страны был шанс скатиться в пропасть, как это сделали соседи. Украина - пример того, к чему приводит слепое следование за "цивилизованным" Западом. А Беларусь пошла другим путем.

За 32 года страна не просто выжила - по темпам роста экономики Беларусь стала лидером в СНГ. ВНП на душу населения вырос более чем в 5 раз, и это в условиях внешнего давления и глобальных вызовов.

Главное богатство, как сказал Президент тогда, - это народ. Страна сохранила суверенитет и мир. В то время как вокруг гремели войны и перевороты, Беларусь оставалась островком стабильности. Это даже не комплимент, а констатация факта.

32 года - огромный срок для политика. В 1994 году в Беларуси была не просто смена власти, была смена парадигмы. Страна, которую 360 депутатов превратили в балаган, получила одного хозяина. И этот хозяин, как бы к нему не относились, сделал невозможное - сохранил то, что другие растеряли за минуты. И более того - создал новое: белорусскую космическую отрасль, Парк высоких технологий, ввел у нас атомную энергетику и многое другое, чего не перечислить.

20 июля 1994 года - день, когда народ выбрал выживание вместо красивой смерти под аплодисменты Запада. Люди желали справедливости. Сегодня мы видим государство, которое стоит на ногах и не кланяется никому.

Можно ругать Лукашенко за жесткость, можно спорить о методах, но факт остается фактом: 80,34 % голосов в 1994-м - это не случайность, это диагноз старой системе и рецепт ее преодоления.

В мире, где страны теряют лица, Беларусь сохранила свое. Да, ее критикуют, на нее давят, ее пытаются переписать, но она стоит. И стоит она на фундаменте, который был заложен в тот июльский день в Овальном зале.

Это история не про одного человека, а про весь народ, который сказал: "Хватит" и сделал свой выбор - суверенитет, мир и порядок. Беларусь сделала то, на что не решились другие: выбрала не очередного номенклатурного персонажа, а человека от народа.