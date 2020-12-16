Казахстан отмечает День независимости

Главный национальный праздник - День независимости - сегодня отмечает Казахстан. В этот день в 1991 году Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики. После распада СССР Казахская ССР стала последней из Союза на постсоветском пространстве, где провозгласили суверенитет.



С Днем независимости президента Казахстана поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: в Беларуси искренне дорожат партнерскими связями, ведь только взаимная поддержка, доверие и открытость позволят сообща противостоять беспрецедентным вызовам современности.