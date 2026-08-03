Ход уборочной и подготовка к озимому севу: Юрий Горлов доложил Лукашенко о ситуации в АПК

Экватор пройден: каким будет новый урожай? О ходе уборочной и выполнении поручений в аграрной сфере Президенту Беларуси 3 августа доложил министр сельского хозяйства.

В цифрах это уже более 4,5 млн т зерна. В числе первых регионов-миллионников Брестская и Минская области. Приближается к отметке в 1 млн т и Гродненский регион.

Состояние зерна и другие факторы позволяют рассчитывать на урожай не ниже 2025 года.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"На сегодняшний день мы убрали уже практически 90 % озимого рапса. Мы идем со значительным опережением прошлого года. Мы в этом году уже намолотили более 1 млн т зерна озимого рапса. Убираем сегодня и колосовые зерновые культуры. На сегодняшний день мы уже подходим к завершению в уборке ярового ячменя, озимой ржи - это те культуры, на которые надо сегодня обратить первостепенное внимание. Конечно же, еще остается нам убирать, и мы убираем параллельно озимую пшеницу, яровую пшеницу, озимый тритикале - это те культуры, которые нам дают максимальную урожайность, поэтому мы на сегодняшний день видим, что при уборке этих культур мы по урожайности еще подрастем и, соответственно, прибавим в общий каравай нашего зерна".

Помимо уборочной в Беларуси готовятся к севу озимых, об этом также детально доложили Президенту. Под озимый рапс уже подготовлено более половины площадей. Более того, северные районы уже приступили к севу.

Отдельно поднимался и вопрос строительства профилакториев для телят.

"Мы определились: 528 профилакториев нам надо построить в этом году. На сегодняшний день у нас уже построен 161 профилакторий, работа продолжается. В высокой степени готовности у нас больше половины профилакториев, потому что, согласно утвержденному графику и фактической работе, которая сейчас ведется, основной ввод - это август-сентябрь текущего года, то есть мы поставили задачу - до 1 октября все профилактории должны быть введены в эксплуатацию", - отметил Юрий Горлов.

Кроме непосредственно строительства профилакториев в срок должно быть изготовлено и введено все необходимое технологическое оборудование, добавил министр. И очевидное требование - новые телятники не должны пустовать.