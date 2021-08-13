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Ход уборочной кампании и социально-экономическое развитие региона в целом - Президент с рабочей поездкой находится в Гомельской области

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