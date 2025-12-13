"Хорошие советы" - Коул отметил роль Лукашенко в урегулировании конфликта в Украине

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca739db3-f13b-492c-867f-a46bc25f81e0/conversions/ffd81e2a-0e47-4bb4-9bba-b71804d9a113-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca739db3-f13b-492c-867f-a46bc25f81e0/conversions/ffd81e2a-0e47-4bb4-9bba-b71804d9a113-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca739db3-f13b-492c-867f-a46bc25f81e0/conversions/ffd81e2a-0e47-4bb4-9bba-b71804d9a113-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca739db3-f13b-492c-867f-a46bc25f81e0/conversions/ffd81e2a-0e47-4bb4-9bba-b71804d9a113-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил журналистам спецпредставитель США Джон Коул по итогам состоявшихся в Минске переговоров с главой белорусского государства, сообщает БЕЛТА.

"Я разговаривал с вашим Президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", - сказал представитель США.

Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта в Украине и роли в этом Беларуси, Джон Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным.