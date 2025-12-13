3.72 BYN
"Хорошие советы" - Коул отметил роль Лукашенко в урегулировании конфликта в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил журналистам спецпредставитель США Джон Коул по итогам состоявшихся в Минске переговоров с главой белорусского государства, сообщает БЕЛТА.
"Я разговаривал с вашим Президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", - сказал представитель США.
Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта в Украине и роли в этом Беларуси, Джон Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным.
"Ваш Президент имеет большую историю отношений с Президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, Президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", - сказал Джон Коул.