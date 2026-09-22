Хозяйский подход и заселение без бюрократии: у Президента обсудили жилищное строительство

Где, как и сколько строить квадратных метров? Особенно если речь идет об арендном жилье. Во Дворце Независимости сегодня прошло большое совещание о перспективах жилищного строительства. Говорили и о распределении арендного жилфонда.

В каких областях его не хватает больше всего и каковы источники финансирования: от них зависит, насколько в срок будут сдаваться дома. Сколько тогда должна стоить, например, двухкомнатная квартира для специалиста? И за какие деньги ее все-таки должны строить: предприятия или бюджет?

Совещание о перспективах жилищного строительства

До начала совещания в Красном зале участники обсудили ряд вопросов. Тема строительства имеет непосредственное отношение к деятельности многих государственных служащих: от руководителей регионов, отвечающих за "заказы" на квадратные метры, до Министерства финансов, утверждающего цены, и министров архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также в обсуждении принял участие заместитель председателя правительства по вопросам строительства Александр Терехов.

Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. "Арендное жилье предоставляется предприятием или другим органом власти, если это будет предусмотрено. Это экономически оправдано и удобно для людей, особенно молодых специалистов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в 2026-2030 годах "запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн - арендных". "Приоритеты прежние: цена метра - не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода - нормативные, без всяких долгостроев. А качество... Надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить", - обратил внимание белорусский лидер.

Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков в планировании и финансировании строительства, а также в последующем использовании арендного жилья. Президент остановился на самых злободневных вопросах.

Александр Лукашенко констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. "Катастрофа, не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. Получается, Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а кто-то им навязывает строительство этого жилья", - отметил он.

Поддержка предприятий, готовых строить для своих сотрудников

Основным источником финансирования, безусловно, является бюджет. И стоит отметить, что бюджет на строительство в Беларуси постоянно растет. Однако это не единственный способ финансировать строительство.

Согласно указу № 344, все предприятия в стране получили особые условия. Если они готовы строить квартиры для своих работников, государство готово субсидировать 50 % ставки рефинансирования для оплаты части процентов по кредитам.

Предприятия должны строить больше квартир для своих работников

"Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало: 153 - в 2025 году. Что нам нужно решить, чтобы эта практика стала более массовой?" - поставил вопрос перед участниками совещания Президент.

Глава государства обозначил некоторые шаги, необходимые для решения этих вопросов. Речь идет о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. "Допустим, человек работает на МАЗе, состоит на учете, готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно", - сказал он.

Еще один шаг - возведение жилья с акцентом на малые населенные пункты и ровно в таком количестве, какое необходимо для развития экономики региона. Кроме того, как подчеркнул Александр Лукашенко, до закладки любого многоквартирного дома следует четко определиться с источниками финансирования: "Прежде чем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги".

Он также обратил внимание на необходимость более широкого вовлечения предприятий реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. "Это не только бюджетные деньги. И предприятие должно вкладывать свои деньги", - добавил глава государства.

Арендное жилье строить адресно

Отдельно Президент уделил внимание вопросу аренды жилья. На данный момент не востребовано 17 тыс. жилых помещений. Чтобы понять причины сложившейся ситуации, необходимо услышать разъяснения премьер-министра.

По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания и прихода в негодность для проживания помещений касается не нового жилья, построенного за счет бюджетных средств, а того арендного жилья, которое отнесено к данной категории в 2016 году и ранее являлось ведомственным, служебным, неприватизированным гражданами. По его словам, преимущественно именно такое жилье, расположенное в сельской местности, остается невостребованным.

"Многие квартиры простаивают больше года. А где хозяйский подход? - спросил Президент. - Деньги тратим на содержание, в это время люди на очереди стоят".

Минимизированы сроки заселения новостроек

Глава государства также обратил внимание на то, что не должно быть проблем с заселением в новые жилые дома и выдачей кредитов на эти цели.

"Не так давно, после жалоб, мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Упаси вас господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено".

Глава государства отметил, что, кроме арендного, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального.

"Все решения, о которых просило Правительство, облисполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можно объяснить?" - уточнил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное.

"Таких ситуаций быть не должно! И тут Правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы", - потребовал Президент.

В Беларуси сейчас сложилась уникальная ситуация. Еще 15 лет назад люди, которым сегодня 40, помнят, что даже в общежитиях невысокого класса на первых местах работы были очереди. А чаще всего не было даже общежитий. Сейчас же стоимость аренды квартир может быть не просто ниже рыночной, а значительно ниже. Насколько это оправдано?

"В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру", - отметил глава государства.

Президент обратил внимание, что на данном фоне возникает парадокс: просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. "Копейки стоит, и это заплатить не могут", - возмутился глава государства.

"Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать", - заметил Александр Лукашенко.

"Зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить", - заявил Президент.

О ценах на арендное жилье рассказал курирующий заместитель премьер-министра. Эта тема возникла по инициативе правительства. Стоимость аренды новых квадратных метров будет увеличена, но даже с учетом изменения коэффициента это не станет серьезным ударом по кошельку. Как рассчитывается плата за проживание в арендной квартире?

Обозначил Терехов и глобальные цифры по строительству. Сколько в планах на 2026 год и в какой пропорции.

По словам Александра Терехова, арендная плата считается так: 0,2 базовой величины, сейчас это 9 рублей, умножают на коэффициент места и на площадь квартиры. Коэффициент начинается с 0,1 в селе и растет до 0,4 в Полоцке и Лиде, до 0,8 в Борисове и Солигорске, в Гомеле составляет от 0,6 до 1, в Минске - от 0,5 до 1,5.

"Плата за проживание в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров варьируется от 54 рублей в месяц на селе, 270 рублей в городах до 50 тыс. человек, 324 рубля в Витебске, Гродно, Могилеве и до 810 рублей в центре города Минска. При этом такую сумму платят только наниматели, получившие арендное жилье на общих основаниях".

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Плата за проживание в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров варьируется от 54 рублей в месяц на селе, 270 рублей в городах до 50 тыс. человек, 324 рубля в Витебске, Гродно, Могилеве и до 810 рублей в центре города Минска. При этом такую сумму платят только наниматели, получившие арендное жилье на общих основаниях".

За старый неприватизированный до середины 2016 года фонд и за новое жилье для первоочередных категорий - молодых рабочих, молодых специалистов, госслужащих и тех, кого привлекают из других регионов, - платят с понижающим коэффициентом 0,1 (в Минске коэффициент этот 0,2). "Плата, по сути, варьируется от 5-6 рублей на селе, 20-30 рублей в городах и до 50-160 рублей в городе Минске", - сказал Александр Терехов.

Президент удивился таким низким ценам и сказал, что надо соотносить с тем, что платят в Минске или Полоцке другие люди. "Таких цен смешных, по-моему, нет. Более того, вы же и мебелью обставляете эти квартиры и прочее. И еще осталось только эти роботы-пылесосы туда поставить", - сказал он.

На это главе государства ответили, что модели белорусских роботов-пылесосов еще разрабатываются.

Формирование очередности выходит на первый план

Терехов озвучил общие планы по строительству. Он привел конкретные цифры и пропорции.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Если мы говорим обо всем объеме строительства жилья, то запланировано ввести 4 млн метров квадратных по государственной программе. Из него не менее 1,6 млн метров квадратных жилья индивидуального, как и предусмотрено, не менее 40 %. 650 тыс. арендного жилья, в том числе 135 тыс. для военнослужащих. 645 тыс. жилья с господдержкой. На строительство арендного жилья предусмотрены финансовые ресурсы в размере 1,3 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей республиканского бюджета и арендная плата, которая поступает в счет того, что люди проживают в этом жилье".

Главная задача - строить там, где это необходимо, и в том количестве, которое требуется. И здесь на первое место выходят вопросы формирования очередности.

Есть очередь из людей, нуждающихся в жилье. Некоторые из них готовы согласиться на арендное жилье, которое построят быстрее. Другие же хотят иметь собственное жилье и готовы участвовать в строительстве с государственной поддержкой. Всех этих людей необходимо хорошо знать на местах, в исполкомах, и даже, возможно, лично.

Акцент на города с населением до 20 тыс. человек

"Те молодые люди с наиболее востребованными специальностями, которые получили арендное жилье, уже сегодня имеют право выкупа после 10 лет отработки. Но это только касается на сегодняшний день малых населенных пунктов до 20 тыс. населения, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило. - Еще правительством дана возможность по арендному жилью: если оно не отремонтировано и человек изъявил желание заселиться в него, то, в принципе, заселяясь в это помещение, он не вносит арендную плату на ту сумму, на которую он выполнил ремонт в этом жилом помещении. Поэтому все эти подходы обсуждены. И, в принципе, мы видим четкую картину, как вовлечь в хозяйственный оборот арендное жилое помещение".

В небольших городах будет построено больше арендного жилья. Ранее основной акцент делался на областные центры, однако теперь ситуация с жильем должна стать более равномерной и экономически обоснованной.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Объемы, которые сегодня распределены, примерно равномерны, но при этом мы видим определенную тенденцию в предыдущие годы: строилось жилье больше в областных центрах и в районных центрах. Поэтому на 2027 год акцент смещен в сельские населенные пункты и в малые города с численностью до 20 тыс. человек. Практически половина арендного жилфонда будет строиться именно в этих регионах. Там, где сегодня есть рабочие места, и там, где сегодня активно развивается инвестиционная деятельность".

Подходы к арендному жилью в Беларуси оставляют прежними. Если оно и будет дорожать, то не существенно, по сравнению с рыночными ценами.

Что касается выкупа жилья, то условия пока окончательно не определены, но стоит быть готовым к тому, что для этого придется проработать на одном месте больше 10 лет. В любом случае это открывает возможности для решения жилищного вопроса, который является одним из самых дорогостоящих во всех странах мира.