Китай, Индонезия и Мьянма: как за одну неделю Президент открыл новые двери для белорусской экономики

Всю неделю белорусский Президент работал на Востоке - борт номер один намотал десятки тысяч километров. Это была поездка с большим политическим и практическим смыслом.

Глобальная идея в том, чтобы максимально эффективно развивать партнерство с нашими давними союзниками в Москве и Пекине и найти новых в бурно развивающемся и перспективном регионе Юго-Восточной Азии.

Китай, Индонезия и Мьянма - страны с более чем двухмиллиардным населением, а значит, огромным рынком сбыта. С Пекином мы - "железные друзья". Такой подход Поднебесной неудивителен: Минск за годы сотрудничества показал себя как преданного и надежного союзника. Наша страна рассчитывает приобрести 11 китайских технологий.

И на их основе - развивать совместное производство. И ноу-хау. На форуме регионов Беларуси и Китая подписано 40 документов на 1 млрд долларов. Состоялись бизнес-встречи и в Джакарте. Тоже успех почти на 80 млн долларов - и это только начало!

Там же Минск будет усиливать свое присутствие.

Беларусь умеет дружить! Идем туда, где нас ждут и готовы сотрудничать, где пригодятся наши товары, будет востребован опыт и технологии.

Мьянма - "неограненный алмаз" Азии. После нескольких лет стагнации ВВП за 2026 год обещает вырасти на 3 %, а к концу десятилетия разогнаться до 7-8 %. В общем, есть с кем дружить и договариваться.

Итоги большой зарубежной командировки Александра Лукашенко и самые интересные кадры политического бэкстейджа - в рубрике "Время Первого".

Россия и Китай, Индонезия и Мьянма - больше 20 тыс. км в воздухе, смена регионов и часовых поясов, десятки рукопожатий и договоренностей, переговоры со стратегическими партнерами и новыми друзьями в Азии. На дальней дуге Беларусь настроена работать серьезно.

Такой президентский темп не каждому под силу! Большая международная неделя Александра Лукашенко началась еще на прошлых выходных. Редкий случай в политике - за 3 дня успеть провести переговоры сразу с двумя глобальными игроками мира.

Встреча с Путиным без фото и видео - чуть подробностей уже в Пекине.

"Прямо из Минска?", - спросил Президент Беларуси Си Цзиньпин.

"Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с Президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин", - сказал Александр Лукашенко.

Напор прессы (а большой интерес журналистов к встрече Александра Лукашенко и Си Цзиньпина понятен) сдерживают вот таким интересным способом - натягивая веревку.

Жесткие протокольные рамки тем не менее не помешают услышать главное: Беларусь и Китай переживают свою прайм-эру на двустороннем треке.

Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк "Великий камень", большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. "Мы готовы в этом плане действовать", - заверил он.

Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. "Я благодарен Вам за то, что Вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами".

"По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем".

"Мы с Вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я Вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше", - добавил Президент.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

"Китай и Беларусь - железные друзья. Отношения наших стран выдержали все испытания международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется. Наше с Вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно дает новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте".

Миллиард долларов инвестиций принес прошедший первый Белорусско-китайский форум регионов. Партнерство с КНР выходит на новый уровень - от отдельных проектов к серьезной технологической и промышленной кооперации. В приоритете - микроэлектроника и приборостроение, беспилотные системы и медицина.

Хорошей опорой для такого сотрудничества станут кадры. Работу в образовании будут усиливать. Посещая Пекинский университет, где подводили первые итоги совместной подготовки студентов по такой инновационной сфере, как биотехнологии, Александр Лукашенко сказал: "Это только начало!"

"Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира - это первый шаг, и все это - во имя производства, которое будет основано на том образовании, которое наши ребята получат здесь", - подчеркнул белорусский лидер.

Речь о практико-ориентированном подходе к образованию зашла в контексте обсуждения совместной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности "биотехнология". В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий.

"Прежде всего фармакологии. Ваш опыт и технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важны", - подчеркнул Президент.

Мощно взлетали истребители Су из аэропорта в Джакарте: они прошли в свое время модернизацию в Беларуси - сопровождение со знаком уважения Александр Лукашенко мог видеть с президентского борта.

Пока самолет еще был в воздухе - вовсю кипела подготовка к старту официального визита белорусского лидера в Индонезию. Это второй в истории отношений стран.

То, что Президента Беларуси в Индонезии готовились встречать по-особенному, было заметно сразу. Эскорт мотоциклистов почетно сопровождал Президента и готовился заранее. Установили белорусский и индонезийский флаги.

В индонезийском Дворце независимости журналистскому пулу пришлось столкнуться с небольшой экзотикой. Пресс-центр - под гигантским тропическим фикусом.

Несмотря на раннее время, было уже больше 30 градусов. В ожидании журналисты организовали импровизированный пресс-центр прямо на траве под кронами большого дерева. Так, конечно, ждать переговоров куда приятнее, чем на жарком солнце.

И хоть многие думали, что переговоры только должны начаться - оказалось, они продолжились. Накануне официальной церемонии президенты Беларуси и Индонезии уже успели пообщаться.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"У Президента были серьезные переговоры с представителями политических и деловых кругов Индонезии. Это была такая своего рода подготовка к сегодняшней основной части визита. Но это, конечно, не было единственным рабочим мероприятием первого нашего дня официального визита. Вечером состоялась встреча с Президентом Индонезии. Мы о ней не рассказали, потому что это такая внутренняя часть работы. В программе она значилась как неформальный ужин, но, во-первых, полноценная встреча, полноценный разговор в достаточно широком составе с участием членов делегации состоялся у президентов до начала этого ужина. Но любой обед, любой ужин на уровне глав государства - это абсолютно полноценный рабочий формат. Даже еще более широкий и еще более продолжительный, когда на протяжении полутора, а может быть даже и двух часов. Все самое важное президенты уже начинают обсуждать, чтобы сегодня, в том числе уже принимались какие-то решения".

Привычного сверхплотного трафика (а на центральном острове Ява живет 150 млн человек - то есть больше половины населения страны) высокий гость, возможно, так и не увидел. Зато было отлично видно, как здесь умеют встречать.

Благодаря лидерам интенсив двусторонних отношений случился в последний год. Почти вдвое уже выросла торговля. С лидером региона - а именно такой статус у Индонезии в растущей Юго-Восточной Азии - договариваются о многом. Как и у нас - индонезийский внешнеполитический принцип простой - не лезть на рожон, но по максимуму использовать преимущества сотрудничества с глобальными игроками.

"Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались. Потенциал нашего сотрудничества, господин Президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна. Мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то. А мы делаем это во благо наших стран и народов".

В журналистских кулуарах будет не без организационных споров. Юристы и протокол сработают теснее и синхроннее. Хоть и до последнего будут сверять, все ли так в списке подписываемых документов. Кстати, за место на большом индонезийском рынке конкурируют многие мировые производители. Наши будут работать в первую очередь по линии продовольственной безопасности - поставки сухого молока и других продуктов, техники - это интересно в регионе. Все это точечная работа предприятий - по глобали - одобрена дорожная карта.

"Для нас здесь есть непочатый край работы. Еще раз хочу заверить: все, о чем мы договорились, мы реализуем. Да, мы не такая гигантская страна как Индонезия. Но у нас есть то, что нужно вам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заверил, что Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую в этом направлении руководством Индонезии работу. Речь о поставках удобрений, сельскохозяйственной техники, большегрузной техники и других товаров.

"Мы готовы не просто поставлять вам эту технику, а обучить тысячи ваших людей работать на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов. Мы готовы также помочь индонезийским друзьям по отдельным востребованным продовольственным позициям. По поставкам молока, мяса, других продуктов питания", - сказал он.

В числе приоритетов - и развитие двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. "Мы открыты для реализации совместных взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией, - заявил глава государства. - Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией".

Прабово Субианто, президент Индонезии:

"Этот визит подчеркивает нашу дружбу, которая укрепляется в глобальной динамике. Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии. И мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды. Надеюсь, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче и сотрудничество принесет реальную пользу для народов обеих стран".

Помимо экономики - краткосрочный безвиз, прямой рейс, открытие посольства - все это есть по итогам встреч. Символичное рукопожатие, скрепляющее договоренности, кажется немало впечатлило индонезийского лидера.

Глобальная сила Беларуси и Президента - в умении договариваться с партнерами в разных частях света.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Беларусь сегодня уважают, и в первую очередь благодаря активной позиции и очень мудрому пониманию мира, который есть у нашего Президента. А это залог решения всех вопросов на двустороннем треке с лидерами таких огромных государств. И можно так далеко найти настоящих друзей, серьезные миллионные контракты, оказывать помощь в решении задач друг другу, и, конечно же, все на благо наших народов".

Переговоры прошли в очень открытой и доверительной форме, отметил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич. "Как сказал Президент, закрытых тем нет, поэтому очень довольны теми переговорами, которые состоялись. Подписана дорожная карта, подписаны меморандумы. Уже в ближайшее время должны дать практические результаты", - считает он.

"Вопросы логистики также решаются, - добавил вице-премьер. - Мы уже имеем определенные результаты, в том числе по поставке продуктов питания. Подписанные документы в рамках бизнес-форума тому свидетельства".

А рабочий визит в Мьянму - стал финальной точкой большой командировки белорусского лидера.

Вот по прилете в эту страну президентский оператор то и дело пытается справляться с влажностью - в это время года она здесь 90 %. Техника просто не выдерживает. Несколько секунд - и объектив снова в белой пелене.

Климатические особенности и специфику этих мест приходится учитывать тем, кто работает в регионе. Нашим производителям техники, например. Идет подготовка совместных кооперационных проектов по запуску сборки белорусских тракторов и автомобилей в Мьянме. Активные контакты на высшем уровне с 2025 года работают на экономику и сегодня. Беларусь открывает и свое посольство в этой стране. Приезд Александра Лукашенко - чтобы подтвердить: договоренности в силе и на контроле.

Мин Аун Хлайн, Президент Мьянмы:

"Прежде всего я хочу от всей души поприветствовать Вас в нашей стране и поблагодарить Вас, что Вы нашли время приехать к нам после России, Китая и Индонезии. И это доказательство Вашего личного отношения к нам. Это имеет большое значение".

"Особенность нынешних взаимоотношений между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы должны дать старт новой ступени развития этих отношений, - сказал глава государства. - Мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. Основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы с вами не дружим против кого-то. Мы дружим с вами и развиваем отношения во благо наших народов".

"Нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто непредсказуемо. Мы тоже это видим. Эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями", - подчеркнул Президент.

Вот уж правда - бурно и непредсказуемо. Если пару лет назад было сложно представить, сегодня факт - после командировки Лукашенко и Трамп обменялись поздравлениями по случаю Дня Независимости в Беларуси и в США. И американский лидер выразил надежду на встречу. В любых международных связях нужно действовать активно. Это хорошая стратегия для любого времени.