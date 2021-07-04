Ключевой точкой празднования Дня Независимости стал Курган Славы

Беларусь помнит всех и каждого, кто приближал самый долгожданный день в истории - день освобождения, День Независимости. В этом году ключевой точкой праздника стал Курган Славы - место силы белорусского народа, символ величия нашей нации и, конечно, напоминания, насколько яростно, отдавая свои жизни, сражались наши предки, лишь бы прогнать с земли коричневую чуму. Именно туда возложить цветы и обратиться к людям приехал и Президент.

Александр Лукашенко говорил особенно важные слова сегодня про то, что нужно помнить историю, не дать ее переписать. Это же касается и геноцида белорусского народа. Каждый третий погиб, некоторые деревни и населенные пункты до сих пор не восстановились после тех страшных лет войны. А сколько сломанных судеб. А сколько семей, где от близких лишь воспоминания и потертые фотокарточки. "Не потеряйте страну", - звучало от Президента. События вокруг Беларуси только доказывают: свою землю важно и нужно беречь, чтобы не остались потом одни фотографии. Алексей Волков о самом важном празднике нации.

Алексей Волков рассказывает.

Археология, музейное дело, история, память - все это не пустой звук для Александры Медведевой. Она студентка второго курса истфака БГУ. С легкой подачи женской руки (при помощи одногруппников) студентка добилась открытия новой специальности - политологии. Последний раз туда набирали несколько лет назад.

Симбиоз истории и политологии для современности не новость. Правду про ту же Великую Отечественную войну многие страны искажают по-своему. Тем удивительнее, что спустя 80 лет после первого удара по Брестской крепости Беларусь снова находится в авангарде противостояния - на этот раз информационного и геополитического. Да, День Независимости - 21 совсем иной, более острый, более атмосферный и более единый для нации.

Шпиль, который вознесся к небу Беларуси как место силы и памяти наших людей. Именно здесь, на Кургане Славы, шли ожесточенные бои за судьбу нации, за право зваться белорусами. Это сокровище, его нельзя потерять. Тысячи соотечественников и Президент почтили память людей, отдавших за независимость самое дорогое - жизнь.











Каждый третий погибший - не статистика, но рубец на теле нации. Звучит банально, но память предать нельзя. Как и нельзя забыть наших героев.

"Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ, символ нашей независимости и свободной жизни", - заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.

3 июля - дата, когда настоящее, опираясь на прошлое, смотрит в будущее. Да, это важный лейтмотив праздника - связь поколений. Да, в рамках истории три десятка лет независимой Беларуси - это немного, но старт-то хороший.

Сила трех - нации, родины и государства - четко сплелись в этот день и в этом месте, Кургане Славы. Александр Лукашенко воспользовался торжеством момента, дабы донести вот эту тонкую суть слова "Беларусь" до молодых.











Вы будущее нашей страны. Это не банальщина. Вот здесь почти 100 % убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну, именно вы, чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века. Вы знаете, наше поколение в этой жизни уже отметилось. Мы, получив обрубок советской империи, создали суверенное и независимое государство. Вдумайтесь только, впервые в истории, за многовековую историю, тысячелетнюю историю Беларуси. Первое государство. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Разговор у Кургана Славы - это эмоциональное крещендо целой предпраздничной недели. За сутки до этого состоялось торжественное собрание во Дворце Республики. Четыре поколения белорусов, не знавших войны, уверены: сегодня историческому прошлому необходима защита от красных, коричневых и черных цветов - только факты, только память о геноциде белорусского народа, только правда.

В целом же сила Дня Независимости в том, что он объединяет всех и каждого: ветеранов войны, школьников, профессоров, студентов. Нет людей в наших краях, у которых не найдется в семейном портфолио истории о Великой Отечественной войне. Многие страны сегодня находятся в поисках национальной идеи. И когда стоишь возле Кургана Славы, отчетливо понимаешь: на уровне самосознания, инстинкта белорусы - это архитекторы и созидатели своей судьбы. Но пробовать развалить наш дом бессмысленно. Мы - белорусы.

