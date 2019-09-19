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Ключевые вопросы развития экономики обсудили на совещании у Президента
Цель - повышение благосостояния и уровня качества жизни людей, а результат работы экономики должен ощущать каждый человек. Широкий спектр вопросов, связанных с развитием этого сектора, обсудили с Главой государства ключевые разработчики, чиновники и эксперты. В фокусе внимания - пакет прогнозных документов на будущий год, от которых будут зависеть основные параметры социально-экономического развития, в частности, проект бюджета, госпрограмма управления финансами и курс денежно-кредитной политики. В разговоре затронули и тему предстоящей электоральной кампании. Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после грядущих выборов.
Цели, обозначенные нынешним составом правительства, должны быть достигнуты, также четко должны выполняться и все поручения Президента - и письменные, и озвученные публично. Так, Александр Лукашенко прокомментировал историю с резонансным конфликтом в гомельской школе, в результате которого была уволена учитель начальных классов. По итогам детального разбора экономических вопросов, пакет прогнозных документов, представленный правительством, Президент отправил на доработку. Об этом после совещания журналистам рассказал премьер-министр Беларуси.
Также в ходе разговора Александр Лукашенко напомнил, что персональная ответственность за экспорт товаров и услуг возложена на вице-премьеров. Президент потребовал от каждого по своей сфере доложить, почему не выполняется тот или иной показатель. Отдельное внимание результатам очередных пяти лет. Нынешний год заключительный - время подводить итоги.
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