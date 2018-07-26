Кодекс государственного служащего будет разработан в ближайшие месяцы

На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев. На совещании у Президента сегодня обсуждали развитие института госслужбы.

Кадровые вопросы традиционно в центре внимания Президента. Ведь от профессионализма управленцев зависит реализация масштабных проектов и улучшение благосостояния народа. Люди во власти должны не просто обладать высокими моральными качествами - для них важен широкий кругозор, видение стратегических задач и оценка последствий своих решений. Требования к управленцам госаппарата должны быть самыми высокими. Уже после этого идет речь о том, чтобы сделать госслужбу привлекательной и почетной. Еще одна из актуальных задач - оперативно закрывать вакантные должности. По отдельным позициям подбор кандидатов иногда затягивается на месяцы и даже годы. Также принципиальное требование Президента - ни намека на коррупцию в госаппарате.

Назрела и необходимость пересмотреть закон о госслужбе, а также подготовить своеобразный устав или кодекс государственного служащего. Этот документ должен быть абсолютно справедливым и прозрачным, в нем необходимо прописать каждую деталь, чтобы любой человек понимал суть законодательного акта. Также сегодня на совещании принято решение создать рабочую группу, причем не из числа госслужащих, которая рассмотрит все поднятые вопросы и внесет свои предложения по реализации задач. Президент обозначил и четкие временные рамки: документы необходимо подготовить в ближайшие месяцы, чтобы уже с нового года они вступили в силу.