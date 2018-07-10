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Коллектив СПК "Колхоз Родина" удостоен благодарности Президента за вклад в развитие сельского хозяйства
В мире нет труда более самоотверженного, чем труд аграриев. С таких слов Главы государства сегодня началось торжественное мероприятие в Белыничском районе. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства и высокие производственные показатели коллектив легендарного СПК "Колхоз Родина" удостоен благодарности Президента. В подарок и автомобиль "Джили Атлас". Труд сельчан всегда был по плечу только сильным людям, искренне любящим свою родную землю. По словам Александра Лукашенко, история "Колхоза Родина" стала показательной для всего агропромышленного комплекса страны. Работать в этом агрогородке уже сейчас стремятся многие горожане.
Также в ходе рабочей поездки Президента в Могилевскую область поднималась тема предстоящей уборочной кампании и развития региона в целом. Порцию критики в свой адрес услышали и руководство области, и местная власть.
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