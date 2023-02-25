Команда Лукашенко первой пришла к финишу в биатлонной эстафетной гонке в Раубичах

Это яркое событие для поклонников спорта и здорового образа жизни. Строгие костюмы на зимнюю экипировку сменили представители органов власти, министры, губернаторы и высшие должностные лица. В повседневной жизни они все работают в одной команде, сегодня соперничают на лыжне. В состязаниях участвуют Администрация Президента, аппарат Совмина, парламент, Управделами, Комитет госконтроля, свои составы выставили и облисполкомы. В биатлонной эстафетной гонке традиционно принимает участие команда главы государства. В ее составе (помимо Президента) известные белорусские спортсмены Сергей Новиков, Людмила Калинчик и Ольга Назарова. На этот раз квартет выступал вне конкурса. Команда первой пришла к финишу. Все на отлично справились со стрельбой, закрыв 40 мишеней без единого промаха, а значит, дистанция пройдена без штрафных кругов.