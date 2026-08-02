Командировка в Брестскую область, работа с дипломатами и доклады - итоги рабочей недели Лукашенко

Эта неделя в графике Президента Беларуси Александра Лукашенко связана и с командировками на юго-запад страны, и с работой в Минске.

Визит калужского губернатора в начале недели обозначил потенциал сотрудничества (лучше всего получается в строительстве). Результат, на который рассчитывают в товарообороте, - 1 млрд долларов.

Экономику обсуждали и с новыми послами - церемония вручения верительных грамот всегда повод поговорить о перспективах. 9 стран - государства глобального большинства - видят в Беларуси стратегических партнеров.

Внутренняя повестка на неделе легко рифмовалась с геополитикой. Сразу несколько докладов: и по ситуации в Витебской области, и по внешней политике - переговорам с американцами.

И, конечно, уборочная. Президент посмотрел на новую технику, которая работает на брестских полях. Кроме АПК, в центр внимания попал и электроламповый завод - вот кому действительно нужна правильная стратегия, чтобы сохранить производство. Завершилась командировка очень трогательной церемонией.

Губернаторский понедельник во Дворце Независимости - стандарт президентского графика и почти подарок в такую жаркую неделю.

Калужская область - один из ключевых партнеров Беларуси в России. Товарооборот - больше 700 млн долларов, так что есть о чем поговорить. Расстояние между Минском и Калугой всего 670 км, конечно, такая логистика влияет и на проекты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо, хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направления, чем мы можем наполнить этот миллиард долларов, начиная не только и не столько с обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в Калужской области".

Губернатор Владислав Шапша сам родом из Калужской области, поэтому понимает конъюнктуру как никто другой. Максимальный интерес - в создании совместных производств, например, завода по выпуску агродронов или проектах с МАЗом, с российской стороны - "Меркатор Калуга", вместе предприятия делают дорожную технику. И, конечно, строительство - вот здесь белорусы зарекомендовали себя на 100 из 100.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:

"Во-первых, качественно умеют делать, делают в срок, умеют конкурировать на рынке, потому что конкуренция - это серьезные вызов, испытания, особенно в такие непростые времена. Ну и обладают определенным запасом прочности с точки зрения оборотных средств. Результат налицо - 500 тыс. кв. м жилья - это очень серьезно".

После переговоров с Президентом губернатора в правительство заберет именно министр строительства и архитектуры, конечно, не без совместного фото во Дворце Независимости на память.

В это же время по коридорам в кабинет белорусского лидера будет идти еще один российский функционер - Игорь Щеголев, полпред президента России в Центральном федеральном округе.

Речь сразу пойдет про БНБК - корпорация, если объяснять стратегически, ищет интеграцию: усилиться, больше весить, быстрее крутиться на рынке.

"Все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, должно работать в едином ключе. Я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК. Два этапа прошли, сейчас третий, более глубокий", - подметил белорусский лидер.

Начнется же разговор с впечатлений полпреда о Минске - это история о том, какие кадры готовит Минск. Игорь Щеголев до поста полпреда успел поработать в Кремлевском пуле, затем в пресс-службе, был министром связи и массовых коммуникаций в России - впечатляющая карьера, но начиналось-то все, оказывается, в Беларуси.

К слову, учился в Минске и нынешний посол Ливии. Возвращаясь к началу дня вручения верительных грамот: в Беларуси начали работу новые послы 9 государств: Бразилия, Корея, Мьянма, Ливия, Монголия, Руанда, Саудовская Аравия, Узбекистан и Перу.

Мануэль Аугусто де Коссио Клювер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Беларуси:

"Буквально через 10 часов в Перу будет новый президент - женщина. Впервые за последние более чем 200 лет. И вот уже с новой администрацией мы начнем выстраивать тесное сотрудничество с Беларусью".

Гунаажав Байгалмаа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси:

"Президент Лукашенко был с визитом к президенту Монголии в 2024 году. С нашим президентом мы положили очень хороший фундамент для дальнейшего развития наших отношений. И наше посольство очень активно работает".

Эмхемед Альмаграви, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливии в Беларуси:

"Наша страна - Ливия - страна потребителей, поэтому мы очень нуждаемся во многих продуктах машиностроения. Пусть удача будет на нашей стороне, чтобы Всевышний нам помог осуществить то, что должно быть".

Сама церемония протокола вручения грамот достаточно строгая с точки зрения правил: очередность, идеально просчитанное время, как и во всем мире, в Беларуси демонстрируют равное уважение к разным по масштабам государствам.

Перед началом каждой миссии Президент обозначает, какое со страной уже есть сотрудничество и к чему, на взгляд Беларуси, стоит стремиться - такие вводные нужно и хорошо уметь услышать, и прочитать между строк, как это принято в дипломатическом мире - тонко чувствовать нюансы.

"Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.

В завершение церемонии поднятие бокала шампанского - тоже традиция, как и непринужденный смол-ток.

"Я рад всем нашим послам, которые прибыли к нам и готовы к сотрудничеству. Ливии, о которой я сказал, меньше надо по сторонам смотреть, на большие страны, - надо с равновеликими странами сотрудничать. А у вас я был в один из первых своих визитов, когда давно стал президентом. В Корее мне очень понравилось, вы молодцы. Но сейчас мои знакомые, близкие, бывая в Корее, многое рассказывают: Корея стала другой, развивается очень бурно. Саудовская Аравия - никак не можем, или министр не дорабатывает, что-то у нас не получается, но мы очень рассчитываем, что с новым послом мы все-таки продвинемся. Ну, будете здесь, увидите Беларусь. Я уверен, что вам здесь понравится. И мы сделаем все, чтобы вам понравилось", - отметил белорусский лидер.

Еще одна международная тема, которая всплывала на этой неделе, - обсуждение взаимоотношений Беларуси с американцами. Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в Организации Объединенных Нации, держит стороны "на связи".

"Я все документы дословно, до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк - дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки", - отметил Президент.

Какими будут темы ближайших переговоров? Джон Коул как спецпосланник США дорогу в Минск хорошо знает. Не всегда прилетает один, но Минск все понимает и согласен и на это.

Возвращаясь к внутренней повестке, еще одним докладчиком 28 июля стал губернатор Витебского региона. Самая горячая тема - уборочная. Плюс регион принимает людей из Узбекистана для работы. Как идут дела по всем направлениям?

Уже на подходе к журналистам Александр Рогожник объяснит, какие выгоды есть для региона от такой трудовой миграции и как контролируется процесс. Но еще больше внимания (и это будет посыл Президента) - глобально к управлению внутри области.

"Президент потребовал наведения безусловного порядка на всех уровнях управления - начиная от губернатора, заканчивая ведущим специалистом", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.

На этой ноте график Президента перешел в свой командировочный отрезок. Все поехали в Брестскую область. Первой точкой стал Брестский электроламповый завод - единственный в стране, кто производит лампы накаливания, а сейчас перестраивается на диодное освещение под контролем "Горизонта". Мысль о том, что стандартные лампочки останутся на рынке, утопична, поэтому модернизировать линии нужно в разы быстрее. Некоторые, конечно, подумывали закрывать завод, но это не вариант для разумных управленцев.

Чтобы не потерять и производственную площадку, и людей, поставлены прямые задачи для завода - быстрее модернизироваться и увеличивать степень локализации: проще, больше "своего".

"Надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство, а что мы не будем делать - не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Хотелось бы, чтобы было свое, поэтому определитесь. Если надо какую-то запчасть, комплектующую делать, значит, вы скажите - будем определять этот проект и так далее. Если нужна небольшая копейка для этого, приемлемые кредиты - это касается всех проектов - мы вас прокредитуем, но под условие: сегодня вы деньги взяли - завтра вы их вернули", - подчеркнул глава государства.

На заводе все, конечно, заинтересованы и работать, и зарабатывать, тем более что первый регион в этом вопросе всегда был очень конкурентоспособен, в том числе и в АПК.

Второй день командировки начался в полях. Президенту показывали новый пресс-подборщик. Опытный белорусский образец создавали по принципу "лучшего" из того, что есть на рынке.

Зачем вообще нужны хорошие пресс-подборщики? Чтобы, по сути, качественно хранить корма, ведь в рулонах они могут стоять до 9 месяцев. Белорусскому АПК нужно почти 300 таких машин в год. Начиная с 2027 года, обещают собрать 50.

Сразу нужно посмотреть, как работают и разные варианты подборщиков от разных производителей. Реальный тест-драйв - на месте, тут же поговорят обо всех "узких" местах.

Глобально уборочная в Брестской области идет хорошим темпом - больше 1 млн т зерновых уже собрано. Первый каравай уже переехал в Минск. Дальше важно только не потерять темп.

Еще одним местом, куда приехал Президент, стал "Савушкин продукт". Их сыры, молоко, йогурты знают все. 8 своих производственных площадок, свои сырьевые зоны, строят высокотехнологичные комплексы - это большой частный бизнес, который государство видит и поощряет.

Весь коллектив компании составляет 10 тыс. человек. История предприятия насчитывает 50 лет. Конечно, это большой вклад в качество молочной отрасли, именно поэтому впервые за долгое время медаль за трудовые заслуги вручали не во Дворце Независимости, а труженикам фактически у них дома.

Глава государства не раз говорил о том, сколько детей, да и взрослых, спасли белорусские коровы во время Великой Отечественной войны и как сегодня зарабатывают деньги следующим поколениям белорусов. 4 млрд долларов только на молоке - это суммы экспорта белорусских продуктов только за 2026 год, и это не предел.

30 градусов по Цельсию - так закончилась эта неделя в президентском графике, для пула в том числе. Теперь переходим в последний месяц лета, не сбрасывая обороты.