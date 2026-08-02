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Командировка в Брестскую область, работа с дипломатами и доклады - итоги рабочей недели Лукашенко

Эта неделя в графике Президента Беларуси Александра Лукашенко связана и с командировками на юго-запад страны, и с работой в Минске.

Визит калужского губернатора в начале недели обозначил потенциал сотрудничества (лучше всего получается в строительстве). Результат, на который рассчитывают в товарообороте, - 1 млрд долларов.

Экономику обсуждали и с новыми послами - церемония вручения верительных грамот всегда повод поговорить о перспективах. 9 стран - государства глобального большинства - видят в Беларуси стратегических партнеров.

Внутренняя повестка на неделе легко рифмовалась с геополитикой. Сразу несколько докладов: и по ситуации в Витебской области, и по внешней политике - переговорам с американцами.

И, конечно, уборочная. Президент посмотрел на новую технику, которая работает на брестских полях. Кроме АПК, в центр внимания попал и электроламповый завод - вот кому действительно нужна правильная стратегия, чтобы сохранить производство. Завершилась командировка очень трогательной церемонией.

Губернаторский понедельник во Дворце Независимости - стандарт президентского графика и почти подарок в такую жаркую неделю.

Калужская область - один из ключевых партнеров Беларуси в России. Товарооборот - больше 700 млн долларов, так что есть о чем поговорить. Расстояние между Минском и Калугой всего 670 км, конечно, такая логистика влияет и на проекты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо, хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направления, чем мы можем наполнить этот миллиард долларов, начиная не только и не столько с обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в Калужской области".

Президент Беларуси

Губернатор Владислав Шапша сам родом из Калужской области, поэтому понимает конъюнктуру как никто другой. Максимальный интерес - в создании совместных производств, например, завода по выпуску агродронов или проектах с МАЗом, с российской стороны - "Меркатор Калуга", вместе предприятия делают дорожную технику. И, конечно, строительство - вот здесь белорусы зарекомендовали себя на 100 из 100.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:

"Во-первых, качественно умеют делать, делают в срок, умеют конкурировать на рынке, потому что конкуренция - это серьезные вызов, испытания, особенно в такие непростые времена. Ну и обладают определенным запасом прочности с точки зрения оборотных средств. Результат налицо - 500 тыс. кв. м жилья - это очень серьезно".

губернатор Калужской области России

После переговоров с Президентом губернатора в правительство заберет именно министр строительства и архитектуры, конечно, не без совместного фото во Дворце Независимости на память.

В это же время по коридорам в кабинет белорусского лидера будет идти еще один российский функционер - Игорь Щеголев, полпред президента России в Центральном федеральном округе.

Речь сразу пойдет про БНБК - корпорация, если объяснять стратегически, ищет интеграцию: усилиться, больше весить, быстрее крутиться на рынке.

"Все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, должно работать в едином ключе. Я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК. Два этапа прошли, сейчас третий, более глубокий", - подметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Игорь Щеголев

Начнется же разговор с впечатлений полпреда о Минске - это история о том, какие кадры готовит Минск. Игорь Щеголев до поста полпреда успел поработать в Кремлевском пуле, затем в пресс-службе, был министром связи и массовых коммуникаций в России - впечатляющая карьера, но начиналось-то все, оказывается, в Беларуси.

К слову, учился в Минске и нынешний посол Ливии. Возвращаясь к началу дня вручения верительных грамот: в Беларуси начали работу новые послы 9 государств: Бразилия, Корея, Мьянма, Ливия, Монголия, Руанда, Саудовская Аравия, Узбекистан и Перу.

Мануэль Аугусто де Коссио Клювер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Беларуси:

"Буквально через 10 часов в Перу будет новый президент - женщина. Впервые за последние более чем 200 лет. И вот уже с новой администрацией мы начнем выстраивать тесное сотрудничество с Беларусью".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Беларуси

Гунаажав Байгалмаа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси:

"Президент Лукашенко был с визитом к президенту Монголии в 2024 году. С нашим президентом мы положили очень хороший фундамент для дальнейшего развития наших отношений. И наше посольство очень активно работает".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси

Эмхемед Альмаграви, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливии в Беларуси:

"Наша страна - Ливия - страна потребителей, поэтому мы очень нуждаемся во многих продуктах машиностроения. Пусть удача будет на нашей стороне, чтобы Всевышний нам помог осуществить то, что должно быть".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливии в Беларуси

Сама церемония протокола вручения грамот достаточно строгая с точки зрения правил: очередность, идеально просчитанное время, как и во всем мире, в Беларуси демонстрируют равное уважение к разным по масштабам государствам.

Перед началом каждой миссии Президент обозначает, какое со страной уже есть сотрудничество и к чему, на взгляд Беларуси, стоит стремиться - такие вводные нужно и хорошо уметь услышать, и прочитать между строк, как это принято в дипломатическом мире - тонко чувствовать нюансы.

"Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.

В завершение церемонии поднятие бокала шампанского - тоже традиция, как и непринужденный смол-ток.

"Я рад всем нашим послам, которые прибыли к нам и готовы к сотрудничеству. Ливии, о которой я сказал, меньше надо по сторонам смотреть, на большие страны, - надо с равновеликими странами сотрудничать. А у вас я был в один из первых своих визитов, когда давно стал президентом. В Корее мне очень понравилось, вы молодцы. Но сейчас мои знакомые, близкие, бывая в Корее, многое рассказывают: Корея стала другой, развивается очень бурно. Саудовская Аравия - никак не можем, или министр не дорабатывает, что-то у нас не получается, но мы очень рассчитываем, что с новым послом мы все-таки продвинемся. Ну, будете здесь, увидите Беларусь. Я уверен, что вам здесь понравится. И мы сделаем все, чтобы вам понравилось", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот

Еще одна международная тема, которая всплывала на этой неделе, - обсуждение взаимоотношений Беларуси с американцами. Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в Организации Объединенных Нации, держит стороны "на связи".

"Я все документы дословно, до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк - дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки", - отметил Президент.

Александр Лукашенко и Валентин Рыбаков

Какими будут темы ближайших переговоров? Джон Коул как спецпосланник США дорогу в Минск хорошо знает. Не всегда прилетает один, но Минск все понимает и согласен и на это.

Возвращаясь к внутренней повестке, еще одним докладчиком 28 июля стал губернатор Витебского региона. Самая горячая тема - уборочная. Плюс регион принимает людей из Узбекистана для работы. Как идут дела по всем направлениям?

Уже на подходе к журналистам Александр Рогожник объяснит, какие выгоды есть для региона от такой трудовой миграции и как контролируется процесс. Но еще больше внимания (и это будет посыл Президента) - глобально к управлению внутри области.

"Президент потребовал наведения безусловного порядка на всех уровнях управления - начиная от губернатора, заканчивая ведущим специалистом", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.

председатель Витебского облисполкома

На этой ноте график Президента перешел в свой командировочный отрезок. Все поехали в Брестскую область. Первой точкой стал Брестский электроламповый завод - единственный в стране, кто производит лампы накаливания, а сейчас перестраивается на диодное освещение под контролем "Горизонта". Мысль о том, что стандартные лампочки останутся на рынке, утопична, поэтому модернизировать линии нужно в разы быстрее. Некоторые, конечно, подумывали закрывать завод, но это не вариант для разумных управленцев.

Чтобы не потерять и производственную площадку, и людей, поставлены прямые задачи для завода - быстрее модернизироваться и увеличивать степень локализации: проще, больше "своего".

"Надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство, а что мы не будем делать - не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Хотелось бы, чтобы было свое, поэтому определитесь. Если надо какую-то запчасть, комплектующую делать, значит, вы скажите - будем определять этот проект и так далее. Если нужна небольшая копейка для этого, приемлемые кредиты - это касается всех проектов - мы вас прокредитуем, но под условие: сегодня вы деньги взяли - завтра вы их вернули", - подчеркнул глава государства.

Брестский электроламповый завод

На заводе все, конечно, заинтересованы и работать, и зарабатывать, тем более что первый регион в этом вопросе всегда был очень конкурентоспособен, в том числе и в АПК.

Второй день командировки начался в полях. Президенту показывали новый пресс-подборщик. Опытный белорусский образец создавали по принципу "лучшего" из того, что есть на рынке.

пресс-подборщик

Зачем вообще нужны хорошие пресс-подборщики? Чтобы, по сути, качественно хранить корма, ведь в рулонах они могут стоять до 9 месяцев. Белорусскому АПК нужно почти 300 таких машин в год. Начиная с 2027 года, обещают собрать 50.

Сразу нужно посмотреть, как работают и разные варианты подборщиков от разных производителей. Реальный тест-драйв - на месте, тут же поговорят обо всех "узких" местах.

Глобально уборочная в Брестской области идет хорошим темпом - больше 1 млн т зерновых уже собрано. Первый каравай уже переехал в Минск. Дальше важно только не потерять темп.

Еще одним местом, куда приехал Президент, стал "Савушкин продукт". Их сыры, молоко, йогурты знают все. 8 своих производственных площадок, свои сырьевые зоны, строят высокотехнологичные комплексы - это большой частный бизнес, который государство видит и поощряет.

Весь коллектив компании составляет 10 тыс. человек. История предприятия насчитывает 50 лет. Конечно, это большой вклад в качество молочной отрасли, именно поэтому впервые за долгое время медаль за трудовые заслуги вручали не во Дворце Независимости, а труженикам фактически у них дома.

вручения медали за трудовые заслуги на "Савушкин продукт"

Глава государства не раз говорил о том, сколько детей, да и взрослых, спасли белорусские коровы во время Великой Отечественной войны и как сегодня зарабатывают деньги следующим поколениям белорусов. 4 млрд долларов только на молоке - это суммы экспорта белорусских продуктов только за 2026 год, и это не предел.

30 градусов по Цельсию - так закончилась эта неделя в президентском графике, для пула в том числе. Теперь переходим в последний месяц лета, не сбрасывая обороты.

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Теги:

Брестская областьБеларусь-РоссияСШАВремя ПервогоАлександр ЛукашенкоГлавный эфирдипломаты
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