Командировки, инвестиции по-узбекски и "Славянский базар" - итоги недели Президента Беларуси

На неделе Александр Лукашенко посетил сразу две области - Могилевскую и Витебскую. Сначала работали в Шкловском районе, который, по замыслу Президента, должен стать образцом для всей страны в плане работы АПК, развития инфраструктуры, строительства жилья. А это принцип регионального расселения - как-никак Минск не резиновый.

Там же смотрели типовой проект райагросервиса. Его распространят на всю страну. В Оршанском районе обсуждали научный эксперимент - разведение красной датской породы коров. И тема, которая на этой неделе особенно звучит, - приезд в Беларусь трудовых мигрантов из Узбекистана.

Все инсайды, включая график Президента на следующую неделю, раскроем в рубрике "Время Первого".

На уходящей неделе у Александра Лукашенко была серия региональных командировок: сначала Александрия, потом Шкловский, Оршанский районы и фестивальный Витебск.

Шкловский райагросервис на первый взгляд выглядит достойно, а ведь там была полная разруха, оставшаяся еще с советских времен. Но за год все обновили.

Это первое мероприятие в новой должности для помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежды Котковец.

"Все районы разные. Возьмем Могилевский: он находится рядом с областным центром, поэтому люди массово уезжают работать в город, там и вакансий больше, и условия комфортнее", - заявила она.

Надежда Котковец отметила, что развитая транспортная сеть позволяет легко перемещаться между городом и пригородом, и это только усиливает отток рабочих рук.

В отдаленных районах, например, таких как Глусский, ситуация иная. Там люди крепче держатся за свои места, так как найти работу в самом райцентре гораздо сложнее. В таких условиях единственный путь развития - это планомерное улучшение условий труда, повышение зарплат и активная работа по закреплению трудовых ресурсов.

Почему Александр Лукашенко приехал именно в Шкловский район? Во-первых, это идея Президента сделать его эталонным в плане развития. И чтобы впоследствии другие копировали этот опыт. Как и райагросервис.

"Я здесь все знаю до каждого метра", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в подобных райагросервисах, как реконструированный в Шклове, в равной степени нужно обслуживать не только отечественную технику. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работ и, что немаловажно, приемлемые цены.

"Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов", - сказал Президент.

Все сделано для людей - и в плане спектра услуг, и условий работы мастеров. СТО, склад запчастей, гардеробные, душевые и если надо в обед отскочить - все рядом. И сразу в развитие поручение Надежде Котковец посчитать деньги.

Команда здесь работает молодая. Многих специалистов буквально переманивали из областных центров. Там не было жилья, а здесь дали.

Рабочих рук всегда не хватает. Помогать белорусам будут трудовые мигранты из Узбекистана. Об этом в Минске договорились лидеры двух стран. И уже в понедельник, 13 июля, 255 человек прилетели, чтобы устроиться на работу в Витебской области.

Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну людей со стороны. "Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. В Узбекистане проблема с трудоустройством людей", - отметил белорусский лидер.

На следующий день Президент приехал в Оршанский район, чтобы посмотреть на новый опыт - разведение красной датской породы. Казалось бы, что-то необычное и перспективное для Беларуси. Но настрой у главы государства по приезде был явно не радужный.

История проекта в "Устье" началась несколько лет назад. На бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили 1,2 тыс. нетелей и привезли в Беларусь, построили под них современный молочно-товарный комплекс. Планировали на основе датских буренок вывести свою породу, максимально приспособленную к белорусским условиям.

Ученые заверяют, что процесс идет, хотя за пять лет поголовье приросло менее чем в два раза, а отечественной породы как таковой по-прежнему нет. Но председатель Президиума НАН Владимир Караник рассчитывает, что это удастся сделать к 2030 году.

Александр Лукашенко приехал, чтобы во всем разобраться на месте и расставить точки над i. "Так что же все-таки происходит, особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, создали идеальные условия? Где правда?" - обозначил Президент основную тему.

Руководитель Академии наук в свою очередь подробно рассказал о племенной работе и о нюансах формирования хорошего генетического задела, что к 2030 году и позволит говорить о выведении именно белорусской породы.

Владимир Караник заявил, что НАН совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания.

После разгромных совещаний по ситуации в Витебской области и смены руководства Президент дал время на адаптацию новому губернатору Александру Рогожнику. Даже по его просьбе запретил визиты в регион главе КГК. И вот настало время держать промежуточный отчет.

Во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район председатель Витебского облисполкома доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти 1 млрд рублей. В числе инвесторов - агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Савушкин продукт", Горецкий пищевой комбинат, компания "Серволюкс".

"Серволюкс" инвестирует в сельскохозяйственные организации Дубровенского района. Есть договоренности о строительстве нескольких животноводческих комплексов и перспективных проектах с участием других инвесторов.

Как куратор в Минск прилетел и глава Андижанской области Узбекистана. Именно оттуда и прибыл первый десант трудовых мигрантов. Работать они будут в сельском хозяйстве, лесопромышленном комплексе и ресторанном бизнесе. Узбеки открыли торговый дом в Минске и пару ресторанов - в столице и Витебске.

Шухратбек Абдурахманов, хоким Андижанской области Узбекистана:

"Территория Витебской области составляет 40 тыс. кв. км, а население - 1 млн 200 тыс человек. В Андижанской области территория 4 тыс. кв. км, а людей 4 млн. Поэтому мы приехали сюда, с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем (Рогожником. - Прим. ред.) создали дорожную карту. Первый вопрос - это трудовые ресурсы. Мне сказали, по каким направлениям нужны люди: сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы организовывали в Андижане штаб и по этой специальности мы выбрали людей. Люди настроены работать".

На следующий день по Сети разлетелась претензия - белорусы узбеков встретили не супер. Оправдывать никого не будем. Скажем только, что и не в таких походных условиях останавливался "Пул Первого". Но надеемся, что все выводы сделали.

А вот пример широты славянской души - радушный прием, песни и угощения. Фестивальный Витебск и его "Славянский базар" гуляют и поют до рассвета. На открытие фестиваля по традиции приехал Президент.

Он подчеркнул, что искусство "сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве".

Обращаясь к артистам и творческим работникам, Александр Лукашенко сказал: "Делайте свое дело! Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж и много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это - наша жизнь. Это - наше будущее. Творите, созидайте!"

18 июля Президенту докладывали глава Администрации Дмитрий Крутой и губернатор Брестской области Петр Пархомчик. Экономика, ситуация в сельском хозяйстве стали одними из тем разговора.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Президент заслушает доклады должностных лиц, закрепленных за каждым регионом. Какое-то должностное лицо закреплено и несет ответственность за базовые инвестпроекты основные. И поэтому я думаю, что это будет тоже очень хороший, полезный разговор на злобу дня. И он будет касаться именно инвестиционной важной составляющей и нашей инвестиции за рубежом".

Обсуждались кадровые варианты и планирование президентского графика. Предстоят разъезды - командировки в Гомельскую и Брестскую области.