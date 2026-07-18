Командировки Лукашенко в Могилевскую и Витебскую области - в рубрике "Время Первого"

Рабочие поездки Президента Беларуси в Могилевскую и Витебскую области. Как глава государства оценивает работу руководства северного региона? Какое поручение дал своему новому помощнику в Могилевской области Надежде Котковец?

Приезд в Беларусь трудовых мигрантов из Узбекистана - где будут жить и работать? А еще журналисты "Первого информационного" знают график Первого на ближайшую неделю.

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