Все аспекты развития жилищного строительства: от насущных задач обеспечения жильем очередников до запуска новых проектов застройки. Президент посетил крупнейшее строительное предприятие страны. МАПИД сегодня держит цены на рынке (квадратный метр не превышает 630 долларов в эквиваленте) и решает социальные задачи (в среднем 80 % квартир возводит для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей). Президенту в целом доложили о выполнении программы жилищного строительства. Темпы застройки сокращать не намерены. Наоборот, объемы поэтапно нарастят на 100 тысяч квадратных метров каждый год, чтобы к 2025 выйти на 4,5 миллиона квадратов по стране. Для сравнения: в последние годы цифра ежегодного ввода жилья составляла порядка 4 миллионов. То есть рост обеспечат практически на 10 %. Но Александр Лукашенко акцентирует: наращивание темпов должно в меньшей степени коснуться столицы. Равномерная застройка в разрезе регионов - вот то, на что нацеливают стройотрасль в перспективе.





В Беларуси нарастят темпы строительства жилья

Строители рассказали президенту и о других задачах. Так, с будущего года в Беларуси рассчитывают ускориться в обеспечении жильем больших семей (они не должны числиться в очередниках больше года). Вырастут объемы строительства с господдержкой. В течение пяти лет каждый третий квадратный метр в стране получит такой статус. Кратно прирастет и возведение жилья на электричестве - до 30 %. Ввод БелАЭС открывает перспективы. Мощности строительных организаций позволяют не только справиться с внутренней нагрузкой, но и выполнять экспортные задачи.