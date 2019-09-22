Комплексный взгляд Президента на развитие Кореличского района

Рабочая поездка Главы государства в Гродненскую область: комплексный взгляд на развитие региона, в частности, Кореличского района. Главный акцент - на перспективах льноводства. К отрасли уже не первый год самое пристальное внимание. Помнится, Ольга, и вы как-то брали мастер-класс по ручной уборке этой культуры? Да, Президент здесь очень даже в теме. Но для начала отметим, что нынешняя поездка состоялась в символичную для региона дату. Область отмечает 75-летие. И за эти годы ей действительно есть чем гордиться. Кореличский район Глава государства также поставил в пример - здесь нет ни одного убыточного предприятия.









Показатель очень даже приятный. Ну а разговор начался традиционно для горячего сезона - с уборочной кампании. Аграрии активно наполняют овощехранилища, идет сев озимых, который, напомнил Президент, нужно завершить до конца месяца. Теперь акцент на уборке кукурузы и стратегии в этом плане. Что заготовить на зерно, а что на силос - решать должны на местах. В целом урожай неплохой, нужно его сохранить.



А вот "льняную" стратегию обсуждали на базе предприятия "Кореличи-Лен". Александр Лукашенко подробно ознакомился с эффективностью работы завода: производство здесь практически безотходное. Изо льна делают шпагаты, веревки, масло, шьют одежду. В целом Президент остался доволен увиденным и поручил перенести опыт кореличского завода на другие предприятия отрасли. Президент поручил разобраться в ситуации и оптимизировать работу в соответствии с посевными площадями. Акцент не на количестве, а на рентабельной работе. Для сравнения: в Гродненской области на 7 тысяч гектаров этой культуры 2 модернизированных завода. На Витебщине на 13 тысяч гектаров 8 предприятий.

