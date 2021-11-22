Контактные лица на контакт даже не выходят - Лукашенко рассказал, как ЕС выполняет обещание рассмотреть проблему беженцев

Контактные лица от Евросоюза, которые должны были во взаимодействии с белорусской стороной работать над разрешением кризиса с беженцами, не выходят на контакт. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, сообщает БелТА.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. - Прим. БелТА) их забрали. Они сказали, Меркель (и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, с которой у Александра Лукашенко состоялось два телефонных разговора. - Прим. БЕЛТА) мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), - контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", - рассказал глава государства.

"В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", - подчеркнул белорусский лидер.

В Германии их родственники, родные, близкие. Поэтому они с детишками, с семьями туда идут. И вот получили. Ядохимикатами в лицо, в нос, рот и так далее. Поэтому мы будем делать все, что пожелают эти беженцы, эти люди. Мы не будем их бить, гнобить. Мы не будем над ними издеваться. Александр Лукашенко обратил внимание, что в Германии у многих из беженцев уже живут родственники

Он также заметил, что многие стремятся в Германию, чтобы там продолжить лечение. "Вчера специалистам - возовцам этим - показывают рентгеновские снимки, что вот лечили, надо долечиться. "Едьте в Ирак лечиться!" - (отвечают представители ВОЗ. - Прим. БелТА). Да если бы они могли пролечиться дальше там, в Ираке, прооперироваться, они бы не шли через Беларусь в Германию. Вот лицо, вот их ответственность в этом плане, - рассказал глава государства. - Поэтому этим визитерам нечего здесь делать. МИД предупреди, что больше их туда не пустишь для того, чтобы покрасоваться. Помогать - пожалуйста: чем поможете помочь, с чем приехали?"

"Что вы рассказываете нам тут (иностранные визитеры. - Прим. БелТА) про лекарства и прочее? У нас хватает лекарств. У вас миллиарды долларов. Заплатите этим мигрантам для того, чтобы медпомощь оказать, какое-то минимальное содержание и так далее", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что на фоне основного лагеря беженцев нужно не забывать и о ситуации на границе в целом. "Через границу бедолаги как шли, так и идут. По 200-300-400-600 человек по всей границе с Польшей, Литвой, Латвией. Они проходят туда. Что они делают (в Евросоюзе. - Прим. БелТА): ловят их там уже на немецкой границе или в центре Польши, в автозаки, привозят на границу и вышвыривают к нашей части границы. В общем, на границе бросают, - сказал глава государства. - На сегодня я уточнил. Правда, уже значительно меньше осталось. Где-то около полутора сотен человек на границе - вдоль всей границы трех государств".