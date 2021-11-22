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Контактные лица на контакт даже не выходят - Лукашенко рассказал, как ЕС выполняет обещание рассмотреть проблему беженцев
Контактные лица от Евросоюза, которые должны были во взаимодействии с белорусской стороной работать над разрешением кризиса с беженцами, не выходят на контакт. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, сообщает БелТА.
"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. - Прим. БелТА) их забрали. Они сказали, Меркель (и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, с которой у Александра Лукашенко состоялось два телефонных разговора. - Прим. БЕЛТА) мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), - контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", - рассказал глава государства.
"В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", - подчеркнул белорусский лидер.
В Германии их родственники, родные, близкие. Поэтому они с детишками, с семьями туда идут. И вот получили. Ядохимикатами в лицо, в нос, рот и так далее. Поэтому мы будем делать все, что пожелают эти беженцы, эти люди. Мы не будем их бить, гнобить. Мы не будем над ними издеваться.
Он также заметил, что многие стремятся в Германию, чтобы там продолжить лечение. "Вчера специалистам - возовцам этим - показывают рентгеновские снимки, что вот лечили, надо долечиться. "Едьте в Ирак лечиться!" - (отвечают представители ВОЗ. - Прим. БелТА). Да если бы они могли пролечиться дальше там, в Ираке, прооперироваться, они бы не шли через Беларусь в Германию. Вот лицо, вот их ответственность в этом плане, - рассказал глава государства. - Поэтому этим визитерам нечего здесь делать. МИД предупреди, что больше их туда не пустишь для того, чтобы покрасоваться. Помогать - пожалуйста: чем поможете помочь, с чем приехали?"
"Что вы рассказываете нам тут (иностранные визитеры. - Прим. БелТА) про лекарства и прочее? У нас хватает лекарств. У вас миллиарды долларов. Заплатите этим мигрантам для того, чтобы медпомощь оказать, какое-то минимальное содержание и так далее", - добавил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также обратил внимание, что на фоне основного лагеря беженцев нужно не забывать и о ситуации на границе в целом. "Через границу бедолаги как шли, так и идут. По 200-300-400-600 человек по всей границе с Польшей, Литвой, Латвией. Они проходят туда. Что они делают (в Евросоюзе. - Прим. БелТА): ловят их там уже на немецкой границе или в центре Польши, в автозаки, привозят на границу и вышвыривают к нашей части границы. В общем, на границе бросают, - сказал глава государства. - На сегодня я уточнил. Правда, уже значительно меньше осталось. Где-то около полутора сотен человек на границе - вдоль всей границы трех государств".
Более того, как было отмечено во время встречи, к белорусской границе выбрасывают даже тех, кто изначально попал в Польшу и Евросоюз не через Беларусь.
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