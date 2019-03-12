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Концепция информационной безопасности сегодня в центре внимания Президента
Современные угрозы, риски, компьютерные инциденты и правила поведения в Глобальной сети. На заседании Совета безопасности во Дворце Независимости сегодня обсуждали, как сделать информационное поле страны удобным, эффективным и достоверным. В центре внимания Президента - Концепция информационной безопасности. Документ разрабатывается по поручению Главы государства с учетом всех особенностей и тенденций современной обстановки. По сути, это система взглядов на национальную безопасность в информационной сфере плюс приоритеты и стратегические задачи.
В создании Концепции принимали участие госорганы и различные организации - от Администрации Президента и Академии наук до Парка высоких технологий и крупнейших СМИ
Александр Лукашенко расставил государственные акценты: люди должны получать максимально полную и достоверную информацию, иметь возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом должны комфортно пользоваться новейшими средствами коммуникаций. В то же время появляются и принципиально новые риски, связанные с информатизацией.
Обозначил Президент и необходимые практические меры. Среди них - освоение новых форм работы в медиапространстве
Как отметил белорусский лидер, необходимо расширить сферу влияния отечественных СМИ, а также проработать вопрос системного контроля над распространением незаконной информации. По словам Госсекретаря Совбеза нашей страны, новая Концепция - это исключительно белорусский национальный продукт, рассчитанный на широкое внутреннее и внешнее потребление. Станислав Зась видит необходимость и в принятии отдельной программы по сохранению традиционных ценностей и устоев белорусского общества.
Также на заседании обсудили вопросы противодействия киберугрозам. Здесь, как и по всем другим направлениям, следует работать на опережение - это отдельно отметил Президент. Планируется, что сама Концепция информационной безопасности в ближайшие дни будет утверждена и опубликована.
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