Концепцию нового здания Национального исторического музея представили Президенту

БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 сентября собрал совещание по вопросам архитектурного решения и концепции экспозиции культурно-исторического комплекса "Национальный исторический музей", сообщает БЕЛТА.

Как отметил в начале мероприятия глава государства, в повестке совещания - вопрос строительства нового современного Национального исторического музея Беларуси.

"Что бы ни происходило вокруг страны, как бы мы ни были заняты текущими вопросами, вопросы государственного строительства всегда будут в центре нашего внимания", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Планируется, что Национальный исторический музей разместится в Центральном районе Минска на участке между пр. Победителей - ул. Орловской и рекой Свислочь. Здесь же, где ранее работал парк "Дримлэнд", предлагается создать парк Народного единства, который станет частью водно-зеленого диаметра города.

Планировочное решение здания Национального исторического музея повторяет контур карты Беларуси. Экспозиция музея будет содержать экспонаты и информацию об истории белорусских земель, начиная с древних времен и заканчивая современностью.