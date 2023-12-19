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Корреспондент АТН Анна Эйсмонт удостоена спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2023 года

Корреспондент АТН Анна Эйсмонт удостоена спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2023 года

Александр Лукашенко 19 декабря подписал указ №399 оприсуждении специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2023 года, пишет БЕЛТА.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и активную деятельность по их популяризации, за развитие физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности, специальная премия присуждена Михаилу Дворякову, Ванессе Колодинской и Анне Эйсмонт.

Специальный корреспондент отдела спортивных новостей главной редакции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Анна Эйсмонт работает в НГТРК с 2003 года. Является ведущей популярных спортивных программ "День спорта", "Арена", постоянным автором сюжетов и интервью для программ "Главный эфир", "Панорама", новостных выпусков.

Она также выступает как автор сценариев многих фильмов, специальных репортажей, проектов о спортивных соревнованиях и спортсменах, как автор и ведущая документального сериала "Женщины и спорт", программы "Между прочим" на телеканале "Беларусь 5". В качестве корреспондента освещала Олимпийские, Европейские игры, турниры Большого шлема и многие другие соревнования.

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