Корреспондент АТН Анна Эйсмонт удостоена спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2023 года

Александр Лукашенко 19 декабря подписал указ №399 оприсуждении специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2023 года, пишет БЕЛТА.



За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и активную деятельность по их популяризации, за развитие физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности, специальная премия присуждена Михаилу Дворякову, Ванессе Колодинской и Анне Эйсмонт.

Специальный корреспондент отдела спортивных новостей главной редакции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Анна Эйсмонт работает в НГТРК с 2003 года. Является ведущей популярных спортивных программ "День спорта", "Арена", постоянным автором сюжетов и интервью для программ "Главный эфир", "Панорама", новостных выпусков.