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Корреспондент АТН Анна Эйсмонт удостоена спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2023 года
Александр Лукашенко 19 декабря подписал указ №399 оприсуждении специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2023 года, пишет БЕЛТА.
За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта и активную деятельность по их популяризации, за развитие физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности, специальная премия присуждена Михаилу Дворякову, Ванессе Колодинской и Анне Эйсмонт.
Специальный корреспондент отдела спортивных новостей главной редакции Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Анна Эйсмонт работает в НГТРК с 2003 года. Является ведущей популярных спортивных программ "День спорта", "Арена", постоянным автором сюжетов и интервью для программ "Главный эфир", "Панорама", новостных выпусков.
Она также выступает как автор сценариев многих фильмов, специальных репортажей, проектов о спортивных соревнованиях и спортсменах, как автор и ведущая документального сериала "Женщины и спорт", программы "Между прочим" на телеканале "Беларусь 5". В качестве корреспондента освещала Олимпийские, Европейские игры, турниры Большого шлема и многие другие соревнования.
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