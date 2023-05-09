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Кортеж Александра Лукашенко направляется к Красной площади в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко будет с трибун наблюдать за парадом Победы в Москве, сообщает БЕЛТА.
"Кортеж Лукашенко направляется к Красной площади", - пишет Telegram-канал"Пул Первого".
Как сообщалось БЕЛТА, парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве. Начало запланировано на 10:00 по московскому времени.
Парад на Красной площади традиционно примет Президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в качестве гостей на параде ожидается присутствие лидеров стран СНГ.
По информации информагентства ТАСС, свое присутствие подтвердили президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьер-министр Армении.
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву вечером 8 мая накануне Дня Победы.
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